Izvor: N1/Ema Bašić

Ekološka inicijativa Extinction Rebbelion po treći put organizirala je Klimatski marš u Zagrebu koji je započeo ispred Hrvatskog narodnog kazališta.

Maršira se povodom 27. konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP-a 27), koji se održava od 6. do 18. studenog u Šarm El Šeiku u Egiptu.

Aktivisti tvrde da je ovogodišnji COP u mnogočemu presedan.

Naime, COP će se ove godine održati u Egiptu, policijskoj državi čija autoritarna vlast hapsi bilo koga tko se usprotivi režimu, uključujući i okolišne aktiviste. Sudionici ovogodišnjeg COP-a neće dobiti uvid u stvarno stanje sa zaštitom okoliša u zemlji jer svima koji se usude progovoriti istinu prijeti zatvorska kazna i mučenje. Lokalnoj znanstvenoj zajednici zabranjeno je objavljivati istraživanja bez odobrenja vlade ili su cenzurirana. O šteti koju uzrokuju korporativni interesi, industrijsko zagađenje, cementare na ugljen, vojna industrija, masovni turizam, intenzivna poljoprivreda i ostale prljave industrije u Egiptu zabranjeno je govoriti.

Od ovogodišnjeg se COP-a očekuje da će se napokon ozbiljno progovoriti o tome da bogate zemlje koje najviše pridonose klimatskoj krizi moraju platiti siromašnim zemljama koje gotovo da uopće ne pridonose krizi za štetu koje im ona uzrokuje – jer su ujedno i najugroženije. Kako je moguće govoriti o klimatskoj pravdi u zemlji koja nasilno krši ljudska prava, tvrde aktivisti.

Povod za Klimatski marš Extinction Rebelliona je i kritika same konferencije COP s obzirom na to da su se do sada klimatski pregovori održali 26 puta, a sporazuma koji bi doista doveo do smanjenja emisija stakleničkih plinova i dalje nema.

