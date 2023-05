Fuchs: Dižemo plaće učiteljima koji rade preko norme u cjelodnevnoj nastavi

Podijeli :

RODNAE Productions/Pexels/Ilustracija

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u utorak da se dosad na javni poziv za projekt cjelodnevne škole prijavilo više od 40 škola i da će ih do kraja tjedna sigurno biti još.

“Prijava traje još do kraja tjedna i imamo najava da će ih biti još. Dapače, određene škole javile su nam da upravo kompletiraju i završavaju dio koji trebaju pripremiti da bi se mogli i oni prijaviti”, izjavio je Fuchs za Dnevnik HRT-a.

Uz sve one loše prognoze od nekih strana, dodao je, bit će dovoljno škola. Na pitanje postoji li apsolutna potpora učitelja cjelodnevnoj školi, Fuchs je odgovorio da to ne može znati.

“To je do tih škola. Škole su provele konzultacije unutar svojih suradnika i s roditeljima i onda su ušli u taj eksperiment. Ne možemo ići od škole do škole i pitati kako stoji potpora u 1.000 i više škola”, rekao je zamoljen da komentira otpor učitelja i da projekt na početku s njima nije dobro komuniciran.

Odgovarajući na pitanje koja je poruka i zašto bi se učitelji trebali uključiti u cjelodnevnu školu, Fuchs je rekao da kad netko bira učiteljskih poziv onda mu je ljubav prema djeci i prema tom pozivu na prvom mjestu.

“Sve ono što dovodi do poboljšanja znanja djece i načina poučavanja bi sigurno svima njima trebalo biti pod broj jedan…a koncept cjelodnevne škole upravo ide na to da omogući što bolje obrazovanje djeci, da ih maksimalno pripremi za nastavak školovanja, ali isto tako, kvalitetan život u obitelji i bavljenje svim ostalim aktivnostima”, dodao je.

Plaće svima koji rade iznad propisane norme do 25 posto veće

Na pitanje koliku će plaću imati učitelji koji rade u cjelodnevnoj školi, ministar Fuchs odgovorio je da će svi dobiti određeni dodatak shodno tome i za razredništvo pet posto. “Ali svi oni koji rade iznad norme koja je propisana idu im plaće do 25 posto gore”, najavio je Fuchs.

“Djeca su do 14 sati u školi, do tada se rješavaju i predavanja i pisanje domaćih zadaća i i učenje i nakon toga – ili idu kući ili ostaju u daljnjem programu škole koja treba onda organizirati čitav niz aktivnosti i u tom smislu je data, nikada kao do sada, široka autonomija svakoj školi da to kreira kako misli da je najbolje. I u suradnji u dogovoru s roditeljima organizira rad škole”, rekao je Fuchs.

Zamoljen da komentira kritike roditelja da nakon nastave moraju pisati zadaće, a cjelodnevna škola im pruža baš to da ne moraju to raditi i gdje je nastao “kratki spoj”, rekao je da je to vjerojatno dolazilo od onih koji su od samog početka bili protiv tog koncepta jer je kružio i velik broj dezinformacija i objeda i da će djeca biti do 17 sati u školi, pa su neki i govorili ‘nećete nam oduzimati djecu’, što nikad nije ni bila namjera.

No, dodao je, sjetite se kritika za vrijeme online nastave, upravo i roditelja koji su rekli da ne mogu poučavati djecu i da za to nisu osposobljeni, i to je točno. Škola je ta u kojoj se mora odvijati obrazovni proces, a odgojni neka se odvija kod kuće, rekao je ministar Fuchs.

Rekao je i da bi rado vidio svoje unuke u konceptu cjelodnevne škole.”Naravno da bih”, rekao je i dodao: “I moje snahe se interesiraju da li će to tako biti, ali nisam siguran da li će se njihove škole prijaviti”.