Hrvatska kreće u program cjelodnevne osnovne škole, evo što to točno znači

Hrvatska kreće u eksperimentalni četverogodišnji programa cjelodnevne osnovne škole kako bi izjednačila mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podigla znanje učenika koje je ispod europskog prosjeka.

Kazao je to ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs predstavljajući u utorak taj projekt na sjednici saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Projekt je tijekom javne rasprave dobio veliki broj komentara, a predstavljen je pred više od 600 ravnatelja škola kao i brojnim županima i gradonačelnicima, dodao je ministar.

Prema prijedlogu, sve osnovne škole u Hrvatskoj trebaju prijeći na rad u jednoj smjeni, koja bi trajala od osam do 15 ili 15.30 sati. Obavezni dio trajao bi do 14 sati, u okviru kojeg bi se održavala redovna nastava te dio programa u kojem bi učenici imali potporu za učenje i pisanje zadaća, kao i tri pauze: dvije za jelo i jedna za rekreacijski odmor.

Vrijeme nakon toga bilo bi posvećeno izvannastavnim aktivnostima i ne bi bilo obavezno. Škole su dužne predložiti programe koje bi roditelji i učenici mogli odabrati, kazao je Fuchs i dodao da to mogu biti razne sportske aktivnosti i učenje vještina.

U obaveznom dijelu nastave bio bi povećan opseg programa iz hrvatskog jezika i matematike, likovne i glazbene kulture, tehničke i tjelesne kulture i geografije, te bi bili dodani novi predmeti kao prirodoslovlje, društvo i zajednica, praktične vještine, informatička tehnologija, svijet i ja, te drugi strani jezik.

U reformu će se uložiti oko 1,5 milijardi eura kako bi sve škole dosegle propisane prostorne standarde i sportske dvorane, rečeno je i dodano da je program reforme dobio visoke ocjene Europske komisije koja je odobrila sredstva.

Trenutačno Hrvatskoj više od 600 osnovnih škola radi u dvije smjene, od kojih oko 400 matičnih osnovnih škola.

Reakcije uglavnom pozitivne, ali “nemoguće s jednim učiteljem”

Članica odbora Dijana Vican ocijenila je program dobrim i naglasila da on nudi više varijanti od kojih ona koja odabere postaje obavezna.

Marija Lugarić je kazala da dio škola u Hrvatskoj ima cjelodnevnu nastavu koja je dobra, kao i razredna nastava općenito, te da bi reforma trebala uvažavati to pozitivno iskustvo. Ocijenila je da je nemoguće organizirati cjelodnevnu nastavu samo s jednim učiteljem ili učiteljicom.

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac ocijenila je da je reforma poražavajuća za nastavnike jer ih nitko nije pitao za to kako bi ona trebala izgledati te dodala do ona uvažava ono što propisuje Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije a to je da osnovna škola treba trajati devet godina. Upitala je šta će biti s dosadašnjim školama glazbe plesa i sličnima te hoće li se pojaviti tehnološki višak nastavnika.

Predsjednica Odbora Vesna Bedeković (HDZ) zaključila je da se radi o velikom reformskom projektu i izrazila uvjerenje da će on uspjeti.

