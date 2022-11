Gabričević: Hrelja sigurno zna gdje sve ima novca i gdje curi

Podijeli :

Izvor: N1

Gost u Pressingu Ilije Jandrića bio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević koji je komentirao božićnice za umirovljenike.

“Ne bih rekao da je prekasno tražiti 100 eura za božićnice umirovljenicima jer se stranka umirovljenika već godinama zalaže za to, zapravo od 2006. godine se zalažemo za to da se donese Zakon o dodatku na kraju godine. Neki to zovu 13. mirovinom, a neki božićnicom”, rekao je.

Navodi kako se u Hrvatskoj inače godišnje isplati preko milijardu kuna za božićnice.

“Kad vidimo koliko isplaćuju pojedine općine i gradovi umirovljenicima i što se isplaćuje državnim službenicima, nije da novca nema, nego je pitanje kamo je on usmjeren. Ovo nije nikakva novost, mi smo donijeli plan mjera koji se sastoji od njih 19, a s njima je upoznat resorni ministar Marin Piletić, a zatim je plan predan premijeru”, rekao je Gabričević te je dodao: “Jedna od mjera su božićnice za umirovljenike, ali nismo dobili nikakav odgovor, a Božić je pred vratima”.

Rekao je da ne vjeruje kako velik broj umirovljenika na računu ima pola milijarde kuna kao Dane Škugor, jer, kako kaže, to je jedinstven primjerak jednog umirovljenika.

“Ako je on mogao imati 450 milijuna kuna na računu, to je pola onog što bi trebali dobiti svi umirovljenici za božićnice. Novac curi kroz korupciju na sve strane. Curi i u sivoj ekonomiji. Na taj način ode preko 8 milijardi kuna hrvatskog novca godišnje”, rekao je.

Komentirao je i gostovanje Silvana Hrelje na N1 televiziji.

“Čovjek koji je već skoro 20 godina u Saboru, on zasigurno zna gdje sve ima novca i gdje sve curi. Bolje pitati njega zašto nije on komunicirao s nama, kako je predao dužnost, dvije godine nije navratio u stranku”, kazao je.

Gabričević smatra da isplaćivanje božićnice treba biti zakonska obveza, no ne treba dio dio koji služi kao socijalna pomoć.

“Oni koji imaju 3600 i oni koji imaju 2 tisuće kuna mirovine, netko je jednostavno više uplaćivao u mirovinski fond, a netko manje. S tih 100 eura blagodati Božića bi osjetili i umirovljenici s najmanjim mirovinama. Mi stalno ukazujemo na probleme u društvu”, rekao je te dodao: “U Umagu isplaćuju do 4 tisuće kuna božićnica, a neki gradovi i općine će dobiti nula kuna. Kad bi ta sredstva bila centralizirana, onda bi svaki umirovljenik mogao dobiti božićnicu”.

Smatra da kad bi se isplata božićnica pretočila u zakonske obveze, tu se više ne bi moglo kalkulirati i više ne bi bilo tolikih razlika.

“Vlada je učinila napore i mi to cijenimo. Od srpnja pa do danas anketirali smo pet tisuća umirovljenika i većina ih je zadovoljna naporima Vlade, ali njima je sve teže i teže živjeti. Oni su dodatke na mirovinu brzo potrošili jer je inflacija velika. Mirovina je sad ispod 36 posto u odnosu na prosječnu plaću”, rekao je.

Za kraj navodi da se mirovina mora povećati koliko se poveća i plaća.

“Umirovljenici zaostaju. Na rubu siromaštva je preko 500 tisuća umirovljenika, što je skoro polovica umirovljenika u Hrvatskoj. Više od pola umirovljenika u Hrvatskoj ima mirovinu do 3 tisuće kuna”, zaključio je.

