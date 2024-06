Generacija Z o rezultatima europskih izbora: “Imamo jako puno pitanja, a nama se nitko ne obraća”

Podijeli :

U Hrvatskoj su održani četvrti izbori za EU parlament. Prema izlaznim anketama, HDZ osvaja šest mandata, SDP četiri, a Domovinski pokret i Možemo po jedan. O rezultatima europskih izbora i o tome što bi mladi htjeli promijeniti u Hrvatskoj naša Tea Mihanović razgovarala je s Nikom Baić, Mendi Ipšom, Markom Meštrovićem, Majom Krištafor i Dujom Kovačevićem koji predstavljaju generaciju Z.

“Koliko su rezultati izlaznih anketa očekivani, toliko su i neočekivani. HDZ ima polovicu EU mandata. Možda je očekivano u europskom smislu jer jača desnica pa je to tako i u Hrvatskoj. Nismo očekivali toliki skok, mislim da je ovo pozitivan skok za HDZ dok je za druge negativan, ponajprije za Most. Most ima najveći negativan pad, možda zbog stranačkih razmirica s Raspudićima”, rekla je Nika Baić, studentica komunikologije.

“Žao mi je što nemamo predstavnika Z generacije. Još ništa ne znamo, pričekala bih 23 sata da vidimo kakve će rezultate imati Nina Skočak. Moguće je da čak i dobije jedan mandat”, rekla je Mendi Ipša, studentica međunarodnih odnosa. Konzultant za EU fondove Marko Meštrović navodi: “Tri stvari bitne mladim bniračima su plaća, stambeno pitanje i mentalno zdravlje. Mislim da je mentalno zdravlje uvjetovano ekonomskim uvjetima i globalnom nesigurnošću. Na to idu i klimatske promjene, aktivizam i prava manjinskih skupina”, kazao je.

Nikina tri prioriteta su: “Stambeno pitanje, nema mjesta u studentskim domovima. Treba se povećati kapacitet u studentskim domovima i smanjiti cijene nekretnina. Mlade to ne potiče da se vraćaju u ruralne sredine. Uz mentalno zdravlje želim spomenuti i fizičku aktivnost. Također, važno je i čekati ulazak na tržište rada za mlade osobe”, rekla je Nika Baić.

Maja Krištafor, aktivistkinja i influencerica te Duje Kovačević, aktivist i novinar također su bili gosti kod naše Tee Mihanović. Evo kako oni komentiraju europske izbore.

“Od pandemije video format je kralj sadržaja i političari htjeli ili ne htjeli, morali su se prilagoditi. Nekima je to pošlo za rukom, nekima nije. Neki su bili autentični, kod nekih se vidjelo da je to samo radi PR-a. Kad DIP objavi postotke birača i njihovih godina moći ćemo vidjeti koja je stranka ciljala na mlade”, rekla je aktivistkinja i influencerica Maja Krištafor.

Novinar Duje Kovačević rekao je da stranke koji su inače dobro komunicirale prema mladima i kojima je bilo stalo do mladih, da su pokazale da im je to bitno tijekom kampanje, dok ovi drugi koji ih nisu uključivali, bili su jako cringe, kako kaže. “Manje stranke su bile bolje od velikih stranki”, kazao je.

Složili su se da stranka Možemo najbolje komunicira prema mladima. “Na njihovim se videima baš vidi da mladi rade za mlade. Bitno je da mladi rade sadržaj za mlade”, rekla je Maja Krištafor. “Mislim da DP-u mladi nisu primarna skupina, oni su se fokusirali regionalno na Slavoniju”, rekao je Duje Kovačević dok je Krištafor dodala: “Mislim da možemo vidjeti da mladi skreću udesno, s ovim sad službeno imamo najdesniju Vladu, Nizozemska, Italija, Poljska ima najdesnije Vlade također”.

“Lista Nine Skočak pokazuje koliko mladi nedostaju. Imamo jako puno pitanja koja nas interesiraju kao što interesiraju sve dobne skupine, a nama se nitko ne obraća”, zaključio je Kovačević.

