Politički analitičar o tome kako će reagirati birači Bartulice: “On nije neobrazovan i neozbiljan”

Politički analitičar Davor Gjenero gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao aktualnu političku situaciju, kao i predstojeće EU izbore.

Gjenero smatra kako će birači glasati prema svojim preferencijama jer se ne glasa samo razumom nego i srcem. “Plenković je poslao dobru poruku jer da biste u EP-u imali utjecaj morate biti dio velike grupacije. ako gledamo tko su bili uspješno eurozastupnici to su bili akteri koji su djelovali unutar tih grupaciji. Ne radi se samo o Toninu Piculi koji je bio jedan od najutjecajnijih u socijaldemokratskoj skupini, nego i u Valteru Flegu koji je imao utjecaj u liberalima”, rekao je.

Tvrdi da ćemo sada, po svemu sudeći, imati jednog zastupnika u strankama Zelenih. “To je dobro za Hrvatsku i čini mi se da bismo mogli imati još uspješnije političko zastupništvo. Bilo bi dobro da se od njih 12 mandati ne rasipaju na one koji ne participiraju u europskom političkom životu”, dodao je.

Jandroković: Bartulica mora objasniti svoje prihode i rashode

Smatra da smo imali nekoliko izrazito dobrih zastupnika. “Spomenuo sam Piculu koji je snažno utjecao na kreiranje europskih politika proširenja. U klubu HDZ-a imali smo nekoliko uspješnih zastupnika, kao Tomislav Sokol koji je sada nisko rangiran. Od socijalista je u svojim temama bila prepoznatljiva Romana Jerković, i imali smo Flegu koji je utjecao na prometna pitanja”, istaknuo je.

Upitan o kandidatu Stephenu Bartulici kaže da je teško procijeniti kao će ove afere utjecati na rezultat. “Moguće je da mu njegovi birači to zamjere, a moguće je da procjene da je izložen političkom progonu i da se dodatno angažiraju. On nije neobrazovan i neozbiljan. On stavove zastupa konzekventno i ima ozbiljan vokabular”, rekao je Gjenero.

