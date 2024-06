Goranko Fižulić: Europa se potpuna otkačila od ruskog plina i taj problem više ne postoji

Podijeli :

Kolumnist Telegrama i bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić je gostovao u Novom danu gdje s Tihomirom Ladišićem razgovarao o budućnosti Europe nakon izbora.

Europski izbori su gotovi, a što će to značiti za Europu i Hrvatsku u idućih pet godina komentirao je bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić.

“Pa iz ovog izbora je EPP izašla kao pobjednička i Ursula von der Leyen ima velike šanse da dobije drugi mandat. Ono što je pitanje za nju je tko će joj osigurati većinu na glasanju i ako će ići podršku tražiti na desno onda gubi Zelene, a njih će dobiti samo ako se drži dvoje osnovne komponente zelene agende do 2050. godine.”

Odgovorio je i na pitanje koliko se Europa uspjela energetski osloboditi ruskog zagrljaja.

“Europa se potpuna otkačila od ruskog plina i taj problem više ne postoji, ne postoji opasnost da Putin više ucjenjuje Europu energentima. Ono što je stara ruska taktika, prvo čekamo rezultate američkih izbora, Putin živi u uvjerenju da će to bitno promijeniti dinamiku svjetskih odnosa, ako Trump pobijedi i našteti koordinaciji politika i savezništva između Amerike i Europe, on u tome vidi izlaz za svoj rat koji vodi u Ukrajini.”

Dodao je kako će Europa i dalje tehnološki napredovati.

“Ono što je problem Europe je što zbog starenja stanovništva i uvoza radnika ne može imati radno intenzivne djelatnosti. Europa će imati bar sto milijuna useljenika do konca ovog stoljeća. To su ozbiljne brojke koje mijenjaju strukturu stanovništva. U takvoj perspektivi mi naravno ne možemo znati koliko će radnih mjesta biti izgubljeno zbog razvoja tehnologije, ali ono što znamo kao klasična industrija da u Europi nema neku sjajnu budućnost zbog ovih faktora, ali u inovacijama, tehnologiji u zelenim politikama to je budućnost Europe.”

