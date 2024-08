U čemu Hrvatska zaostaje za drugim turističkim zemljama?

Podijeli :

Politički analitičar Goranko Fižulić gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao budućnost hrvatskog turizma, ali se osvrnuo i na političke aktualnosti.

“Otkad postoji DP postoje očito i dvije struje unutar te stranke. Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do potpunog raskola i vjerojatno će sada nekoliko zastupnika DP-a postati neovisni ili osnovati novu stranku”, rekao je Fižulić komentirajući Penavin obračun s Radićem na današnjoj konferenciji za medije.

Lokalne turističke zajednice će i same moći ograničiti apartmanizaciju i overturizam

Dodao je i ako dođe do raskola u DP-u da to neće utjecati na Plenkovića te da on neće izgubiti većinu.

“U ovom Saboru ima dovoljan broj onih koji mogu zamijeniti tih nekoliko ruku iz DP-a”, rekao je.

Je li podbacila turistička sezona?

Fižulić se osvrnuo i na turističku sezonu, broj gostiju te visoke cijene. Na pitanje je li podbacila sezona kaže da to još uvijek ne možemo znati.

“Imamo nekoliko statističkih nepouzdanih veličina s kojima se redovno barata i njih se uzima u tim statističkim pogreškama kao nešto važno i relevantno. eVisitor sustav je dobar sustav, ali on isto tako ovisi o dobroj volji onih koji upravljaju turističkim kapacitetima. Tu već imate tu jednu varijablu koja se pojavljuje isključivo zbog ljudskog faktora.

Drugi problem je fiskalizirani računi koji se uzimaju kao drugi pokazatelj turističke potrošnje. Sami znamo da nije baš sigurno da svi ugostitelji uvijek izdaju račune. Treći problem je što imamo porast cijena u odnosu na prošlu godinu i onda nije tako jednostavno izračunati je li došlo do povećanje turističke potrošnje, a ako je, je li to posljedica povećanja cijena ili je došlo do povećanja potrošnje po gostu”, kaže Fižulić.

“Moramo povećati potrošnju po gostu”

Dodao je i da hrvatski turizam mora težiti povećanju potrošnje po gostu.

“Do toga ne može doći u ovih nekoliko tjedana ljeta nego se mora dogoditi rastezanjem sezone, ali ne u malim mjestima priobalja i otoka nego u većim mjestima i velikim gradovima. Tu Hrvatska zaostaje za drugim turističkim zemljama”, zaključio je Fižulić.

