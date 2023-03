Gradonačelnik Rijeke: “Pronađena je još jedna avio-bomba. Nema mjesta panici”

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Mina je eksplodirala daleko na pučini i sve se sretno završilo. Epilog je to velike operacije uklanjanja zaostale njemačke protubrodske mine s gotovo 700 kilograma eksploziva. Budući da je mina ležala na dnu unutar same riječke luke, još sinoć je ispražnjen cijeli taj dio užeg centra grada, a stanovnici evakuirani. Sama operacija podizanja mine, tegljenja te potom uništenja mine trajala je od 6 ujutro do nešto iza 13 sati.

Sretan kraj velike akcije koja je počela noćnim barikadama na cestama i raskršćima dan prije. Ista slika i ujutro. Rijeka u crvenoj i žutoj zoni. Tek poneki prolaznik.

Odavno nismo vidjeli grad s ovoliko uniformi. Ispražnjene ulice , ali i kuće. Neki su stanovnici evakuirani u Dvoranu mladosti.

“Šta se mora nije teško… U gradu je sve u redu valjda”, kaže Ivica Pajec, stanovnik Rijeke.

“Noć je protekla mirno. Imali smo 11 ljudi”, otkrila je Kim Anić iz Crvenog križa Rijeka.

A luka bez ijednog broda. U središtu te luke, od 6 ujutro drama, na 19 metara dubine. Pirotehničari su krenuli vaditi itekako ubojiti komad željeza. Njemačku minu.

“Izvidima smo utvrdili da se radi o vrlo opasnom sredstvu od 1200 kg TNT-a, sve ostalo preopasno”, rekao je Nenad Krasny, zapovjednik Specijalne i interventne policije Policijske uprave Primorsko-goranske.

Podignuli je s dna balonima na dubinu od 7 metara, i polako, ploveći dvije milje na sat odvezli je izvan luke, prema Cresu. Četiri sata je trajala ta napetost, građani su gledali s iščekivanjem. I onda eksplozija, negdje na više od 8 kilometara od obale, na sredini Kvarnera.

Kraj akcije. Olakšanje na umornim licima ljudi u Stožeru. Mina je podsjetimo, otkrivena slučajno, prilikom izvođenja infrastrukturnih radova u luci prologa ljeta. Najprije su je osigurali, a onda odlučili krenut u akciju.

“Zapravo ovaj čin danas je mali dio…. intenzivno”, rekao je Goran Gašpert, načelnik Sektora za javni red i mir Policijske uprave Primorsko-goranske.

Sami pirotehničari satima su bili pod morem, po običaju, bez prava na krivi potez. Cijelu akcije je komentirao i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

“Sve je prošlo u najboljem redu Pohvale ide građanima i građankama Rijeke koji su ozbiljno shvatili ovu situaciju. Svi su odradili sjajan posao i grad je ostao siguran i normalan život se vratio na Korzo”, rekao je Filipović.

“Nikada nije provedena ovakva akcija. Evakuirano je 500 osoba iz središta grada, a 11. njih je prespavalo u dvorani na Trsatu, i jedan pas i dvije mace. Pronalazak ove mine svjedoči kolike su ovdje bile bitke za Rijeku na kraju Drugog svjetskog rata. A tome svjedoči i novo pronađena avio-bomba koja je pronađena na gradilištu ceste D-403 koja je pod nadzorom tako da nema mjesta panici, te će i ona biti deaktivirana”, otkrio je gradonačelnik Rijeke.

“Drago mi je da su građani reagirali bez širenja panike i pokazali veliku odgovornost. Vidjeli ste kada je aktivirana bomba kolika je to eksplozija koja se osjetila i ovdje, osam kilometara dalje: Do sada se nije moglo izlaziti s ovim podacima, no sada se sve zna. To je vrlo sofisticirana bomba njemačke proizvodnje”, dodao je Filipović.

