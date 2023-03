Benčić: “Da im HDZ dođe doma, zapali kuću i auto, oni bi i dalje glasali za HDZ”

Podijeli :

Stranka Možemo održala je izbornu skupštinu i izabrala svoje vodstvo za "superizbornu" 2024. godinu. Kao što se očekivalo, za koordinatore stranke ponovno su izabrani Tomislav Tomašević i Sandra Benčić - gošća intervjua tjedna Točke na tjedan.

Benčić je najavila pobjedu protiv HDZ-a na izborima: “Isto onako kako smo to napravili i u Zagrebu i Pazinu, ali posebno bih naglasila Zagreb jer se tu radilo o istoj vrsti smjene jedne klijentelističke strukture koja je dugi niz godina bila na vlasti i učinila velik broj ljudi ovisnima o sebi. To se dogodilo u trenutku kad su ljudi shvatili da je doista moguća promjena”. Cilj Možemo je pomoći ljudima da vjeruju kako je moguće smijeniti HDZ i napraviti promjene jer tek kad građani to shvate, moguć je napredak.

“Kad smo izlazili na nacionalne izbore, mjesec dana prije smo po anketama bili ispod praga. Mi sad imamo još godinu dana do izbora da se konsolidiramo. Ljevica među građanima budi nadu da je promjena moguća”, kaže Benčić.

Kad je riječ o parlamentarnim izborima 2024. Benčić kaže da nisu razgovarali o mogućoj koaliciji sa SDP-om: “U narednim ćemo mjesecima razgovarati o tome, kao i o pitanju izlaska na predsjedničke i europske izbore”.

Komentirala je i način upravljanja strankom Možemo s obzirom na to da su i Benčić i Tomašević koordinatori: “Mi oduvijek imamo dva koordinatora, od čega minimalno jedna osoba mora biti žena. U Hrvatskoj nemamo takve primjere, ali praksa dvostrukog predsjedništva je vrlo uobičajena praksa”.

Kad je riječ o licu koje bi moglo predvoditi novu koaliciju, kaže: “Hrvatska ima jednu opsjednutost liderima pri čemu se liderima smatraju osobe koje znaju lupati o stol, ako viču i ako su bahati. Ivo Sanader, pa sad Andrej Plenković. To nisu lideri, to su gazde. Mi sa gazdinskim mentalitetom moramo završiti. Ja zaista vjerujem da je politika kolektivni poduhvat. Ako imate na čelu osobu koja nije sposobna slušati, koja nema niti bazičnu skromnost da može saslušati tuđe argumente i mijenjati stav, onda nemate lidera, imate gazdu”.

Generalno govoreći, ključni cilj političkog nastupa stranke Možemo je: “Borba za ekonomsku i društvenu jednakost. Veći stupanj pravednosti u ovom društvu se može i mora postići. Moramo imati zemlju koja je sposobna osigurati svima dovoljno. Ljudima je bitno dobro obrazovanje, zdravstvo, radna mjesta, da ih se cijeni. Da ljudima vratimo dostojanstvo umjesto ove kontinuirane nesigurnosti i ucjenjenosti. Moramo vraćati dostojanstvo ljudima, a onda ćemo vratiti dostojanstvo državi”, ističe Benčić.

“HDZ je zarobio institucije i svaku koja je imala donekle neovisnost je uništio. A zašto HDZ uništava institucije – Zato što kad nemate čvrste institucije, one ne mogu imati kontinuitet. Svaka odluka se onda donosi kod glavnog gazde. HDZ je takvim zarobljavanjem države velik dio ljudi učinio ovisnima o njima i radnim mjestima koje im daju. Značajan dio toga su ljudi koji ovise o HDZ-u. Jedan dio su oni ljudi koji – da im HDZ dođe doma, zapali kuću i auto, oni bi i dalje glasali za HDZ. Tu je HDZ uspio, oni su poistovijetili sebe sa državom. Neki ljudi jednostavno misle HDZ jednako Hrvatska, potpuno krivo jer Hrvatske neće biti sa HDZ-om”.

“Na nama je zadatak da potaknemo ljude koji ne izlaze na izbore jer su ostali bez nade. To je korak do apatije. Propast ćemo ako društvo postane apatično”, upozorava Benčić.

Govorila je i odluci vladajućih da odbiju prijedlog oporbe o davanju naknade roditeljima njegovateljima nakon smrti njihove djece: “Petak mi je bio najgori dan u Saboru otkad sam došla tamo. Radi se o trošku od 4 milijuna godišnje – to je smiješno za državni proračun. Crta između ljudskosti i normalnosti i potpune sociopatije, kad vi namjerno ne želite promijeniti nešto što imate i možete promijeniti za tren. Jedini razlog zašto su to napravili je bahatost HDZ-a i njihovog Andreja Plenkovića koji je vjerojatno rekao – bit će kada mi kažemo”.