Grbin opleo po Plenkoviću: “Smrt nije i ne može biti kriza iz koje smo se izvukli”

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u srijedu je u Hrvatskom saboru bešćutnom ocijenio izjavu premijera Andreja Plenkovića da su nakon prometne nesreće Maria Banožića brzo riješili "veliku krizu", istaknuvši kako gubitak jednog života nije i ne može biti kriza iz koje smo se izvukli.

“Gubitak jednog života, jedna smrt nije i ne može biti kriza iz koje smo se izvukli”, rekao je Grbin tijekom slobodnih govora.

Time se referirao na jučerašnju izjavu predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića nakon šireg Predsjedništva HDZ-a da su “veliku krizu nakon prometne nesreće toliko brzo riješili da ni jedni niti drugi ne znaju što bi rekli”.

Grbin je upozorio i da je hrvatska politika bila svjedok brojnih bešćutnih izjava, ali izjava premijera Plenkovića od jučer je, smatra, izašla iz svih okvira.

“Ovo nije bila kriza, ovo je bila posljedica bahatluka 23. ministra koji odlazi iz Plenkovićeve vlade i kojem je Plenković omogućio da se ponaša na takav bahati način”, poručio je. Upozorio je i da u Hrvatskoj društvo i država ne funkcioniraju jer se bahato ponašanje državnih dužnosnika tretira kao krizu.

“Koja je onda poruka? Idite i ubijte. To nije i ne smije biti način na koji će se dužnosnici u ovoj zemlji ponašati. Ali, u Hrvatskoj je sve moguće”, rekao je.

Upozorio je i kako u Hrvatskoj imamo opasnost s pićima koja potencijalno izazivaju ozbiljne ozljede kod ljudi, ali se to ne saznaje iz ministarstva ili inspektorata nego porukama u Viber i Whatsapp grupama, nakon toga kreće panika, a poslije toga nadležni reagiraju nakon dva-tri dana.

Također, važne podatke o teškoj prometnoj nesreći Banožića saznalo se radom istraživačkih novinara. No, upozorio je, nakon nove godine to možda neće biti dopušteno jer po Kaznenom zakonu kojeg Vlada želi predložiti takvo pisanje novinara Drage Hedla bi moglo značiti njegov odlazak u zatvor.

“To je Hrvatska u koju nas u ovom trenutku Plenković i HDZ vode. Hrvatska iz koje jedan optuženik poput Branimira Glavaša opet po drugi put pobjegne u BiH. I mi onda govorimo o krizama koje su izbjegnute”, rekao je.

Grbin je poručio i da kriza koja je počela s Banožićem nije gotova. “Zataškavanje koje je pokušano da bi se zaštitilo – ne čovjeka koji leži u bolnici s teškim ozljedama, nego onoga koji mu je omogućio da postane ministar u Vladi – to je tek počelo”, rekao je.

Podjele u Vukovaru

Hrvoje Zekanović (HDS) nedopustivim je ocijenio pokušaj podjela u Vukovaru, upozorivši kako se radi o želji nekih da uoči skorih izbora ostvare jeftini politički bod. “Danas će, ali ne prvi put, netko pokušati iskoristiti najsvetije trenutke u hrvatskoj povijesti da bi ostvario jeftini politički bod a to nije dopustivo”; poručio je.

Zekanović je rekao da smo ne tako davno imali situaciju, poput postavljanja ćiriličnih ploča kada se hrvatski narod dijelio u Vukovaru, ocijenivši da danas za to povoda nema. “Danas nema nekih novih ćiriličnih ploča, danas nema izjava predsjednika vlade ili nekog utjecajnog političara koje bi bile sporne, sve štima”, kazao je. No, iako sve štima odjednom imamo pokušaj podjela. Glavnim razlogom za to Zekanović vidi u skorim izborima.

