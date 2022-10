Grčić: Stvari su izmakle kontroli, a inflacija je uzrokovala rast dobiti

Podijeli:







Izvor: N1

Branko Grčić, saborski zastupnik SDP-a i ekonomist, gostovao je u Newsroomu i komentirao raspravu o proračunu koja će se održati u četvrtak.

“Imamo značajan podbačaj u korištenju EU novca. Nekih pet milijardi kuna se skida s postojećeg proračuna jer nema nade da se to dogodine potroši. Pitanje je hoće li i ovo što je ostalo biti potrošeno. Danas smo na odboru za financije čuli da je povučeno 16 milijardi kuna. U odnosu na plan, to je negdje pola. Zakazalo se u sva tri segmenta. Novi ministar financija je veoma transparentan i zbog toga mu šaljem određene pohvale. On je lijepo rekao koji su to projekti po ministarstvima gdje se skida novac za EU fondove. Prije svega, to je obnova. Zatim krupna, prometna i ostala infrastruktura poput centara za zbrinjavanje otpada. Treći segment je NPO, odnosno Nacionalni program oporavka i otpornosti, gdje se dio novaca koji je stigao u Hrvatsku neće potrošiti ove godine”, rekao je.

Kako navodi, zanimljivo je i pitanje mjera Vlade vezanih uz inflaciju “Cijelo vrijeme smo slušali o nekih 21 milijardu kuna u ovom paketu pomoći. Kada to pogledate, vidite da je u tu svrhu uloženo tek jedan posto BDP-a, što je oko 5 milijardi kuna. Pola od toga vezano je uz porezna rasterećenja, a na drugoj strani su rashodi, dječji doplatci i tako dalje”, rekao je.

“Danas sam napomenuo da treba biti realan. Drugi dio od tih 20 milijardi bit će manjak u proračunu HEP-a. Oni će snositi posljedice ograničavanja cijena električne energije. Danas je bila zanimljiva rasprava o tome što čeka HEP u idućoj godini. Kako će se te dubioze rješavati? Državni tajnik rekao je da bi država pokrila sva zaduženja HEP-a s državnim jamstvima, što znači da će taj trošak pasti na teret poreznih obveznika”, rekao je.

Kaže da će standard ljudi pasti za 8 do 16 posto. “Kada gledate strukturu BDP-a, ključne su tri komponente: Plaće, porezi i profit. Ako vam plaće upola sporije rastu od nominalnog BDP-a, očigledno je da profiti rastu enormno. Nisu to samo ekstraprofiti koji dolaze iz energetskih poduzeća poput Ine, a cijene su u velikoj mjeri neopravdano povećane”, rekao je.

“Država mora dobro promotriti što se događa i reagirati. ada je inflacija krenula rekli smo da Vlada mora pratiti cijene. Očigledno je da su stvari izmakle kontroli i da je inflacija uzrokovala natprosječan rast dobiti”, rekao je.

