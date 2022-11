Podijeli :

Izvor: N1

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u petak je bio na otvorenju Foruma hrvatskih manjina.

Na početku je pozdravio sve i rekao da prisutne poznaje niz godina.

“Znači da kada čovjek nešto pozna, da je dio nečega i da mu ništa nije strano… još ako to volite, ako je to dio vašeg bića, to može biti samo dobitna kombinacija što se tiče svih nas”, kazao je Grlić Radman.

Naš reporter Elvir Mešanović objavio je dijelove njegova govora.

““Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna situacijom”, rekao je.

“To je jedan osjećaj, to je ljudsko, mi smo mali… ali morate se lišiti tog osjećaja, morate vjerovati u sebe u ono što radite, a prije svega vjerovati što hrvatska država radi za vas, to je dobar osjećaj”, kazao je.

Komentirao je i Austriju kazavši: “Austrija koja naravno ima svoje unutarpolitičke probleme došla ih je rješavati gdje? U Hrvatsku.”

Na kraju je poručio: “Smatra se kad je dobro, dobro je, ali kako je bilo zadnjih 25 godina? Gdje smo mi bili i koliko smo se borili? Imate pozdrave, jutros sam se čuo s Draganom Čovićem i pitam ga kako je. “Dobro je”, kaže. A dobro je, znači: hvala Bogu da je dobro, a može biti još i bolje.”

Kad vam je teško ustati ujutro i otići na posao, poslušajte motivacijsku poruku najbogatijeg i najpozitivnijeg ministra u @VladaRH 🤑😄 #N1info #politikahr pic.twitter.com/ytrQr7i4x3 — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) November 25, 2022

