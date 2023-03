Podijeli :

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića povodom svečane prisege 37. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi.

“Retorika Zorana Milanovića samo potvrđuje činjenicu da iza tog njegovog pisma koje je samo privid spremnosti na suradnju stoji igrokaz za građane i kulisa iza koje se skrivaju manje etički i nemoralni postupci. Sve ono što je on govorio ne iznenađuje jer jedan dan govori jedno, drugi dan drugo”, rekao je ministar Gordan Grlić Radman.

Također komentira: “Kako surađivati s nekim tko je poušio sve mostove i koji bi htio na krhotinama mostova gradit nove mostove. Zašto mu je potrebna suradnja kad je Hrvatska vlada odradila sve strateške ciljeve prošle godine. Predsjednik bi trebao pokušati vratiti povjerenje institucija, građana i svijeta jer je toliko naštetio hrvatskoj državi i toliko je Hrvatsku oblatio u svijetu i to je teško sanirati”, rekao je pa je dodao: “On se ponaša kao policajac, kao sudac, a vjerojatno bi uživao u činjenici kad bi bio upravitelj nekog zatvora. Siguran sam da je imao priliku biti normalan i konstruktivan, no on svih ovih godina stalno ruši Vladu, vrijeđa, on se sad vjerojatno nalazi u predizbornoj kampanji. Moguće je da ima svoje agende kojih mi nismo svjesni, ali neće destabilizirati Vladu i sve ovo što je Vlada napravila unazad par godina on o tome nije mogao ni sanjati”, kazao je.

Grlić Radman kaže kako je Zoran Milanović praktički bio na marginama i pita se kako se on uopće vratio u politiku.

“Uvrijedio je diplomate i diplomaciju, a u svakom slučaju to je strašno jer hrvatski građani ne zaslužuju takvu retoriku. On bi trebao promicati hrvatske interese, a on zapravo čini sve suprotno. Nisam stručnjak za njegovo ponašanje, ali ovo nije zapamćeno od helenskih vremena”, zaključio je.

