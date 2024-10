Grlić Radman: Milanovićevu kampanju plaćaju Rusi, a i Vučić ima pravo na slobodu govora

Podijeli :

Ministar vanjskih poslova, Gordan Grlić Radman iznio je u petak prilične teške optužbe na račun predsjednika republike, Zorana Milanovića optuživši ga da njegovu predsjedničku kampanju financiranju strani izvori.

Nema srama pojaviti se

“On (Zoran Milanović) relativizira svoj dolazak. A zašto bi došao kad nema što reći? On nema srama pojaviti se među onima koji podržavaju Ukrajinu. Možda bi se on, eventualno, pozdravio s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a možda i ne bi jer je izbjegao susret s njim u Washingtonu na 75. obljetnici NATO-a”, oštar je Gordan Grlić Radman u svom napadu na predsjednika republike.

Nastavlja:

“Njegovi proruski stavovi su vrlo jasni”, tvrdi Radman i dodaje da su Milanovićevu predsjedničku kampanju “vjerojatno financirali neki ruski izvori, s obzirom na njegovo ponašanje. Oporba možda ne dijeli iste informacije pa su na neki način htjeli ekskulpirati njegove proruske stavove dovodeći ga u Dubrovnik kako bi pokazao… ne znamo što bi pokazao”, optužuje Grlić Radman.

I što je trebalo sada učiniti, pita se Radman. “Ne pozvati Vučića? Pa to bi bio neuspjeh, da se Srbija ne odazove u ovom formatu. Trebamo Srbiju još više vezati uz zapadne interese.

Na pitanje je li trebala Hrvatska oštrije reagirati na Vučićeve izjave kad je rekao da Srbija na sve što se događalo 90-ih, Radman odgovara: “Pa i ne. On je vjerojatno to rekao zbog svoje javnosti. Ono što je on kazao i kasnije, naravno da je čestitao predsjedniku Vlade, ne možete vi nekome… sloboda govora. Može što hoće. Ne možete nekome nametati nekakav narativ, ako on taj narativ ne žele koristiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.