Pevex: Zdravko Pevec svjesno šteti ugledu kompanije, izgubio je autorski spor

Iz tvrtke Pevex priopćenjem su se obratili javnosti kako bi pojasnili odnos između ove tvrtke i Zdravka Peveca, nekadašnjeg vlasnika poduzeća Pevec.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Zbog kontinuiranog obmanjivanja javnosti Zdravka Peveca koji iznosi senzacionalističke, neistinite informacije šteteći svjesno ugledu kompanije PEVEX, dužni smo pojasniti sljedeće:

Između tvrtke PEVEX d.d. i Zdravka Peveca u tijeku su jedan ovršni postupak, jedan parnični postupak i tri upravna spora.

Osim toga, nedavno smo primili presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena revizija Zdravka Peveca u autorskom sporu i u kojem je odbijen njegov zahtjev za isplatom 10 milijuna eura.

Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je da ‘u odnosu na crtež glave pijevca unutar kruga, odnosno ‘stiliziranog pijevca’, …, ali ovaj sud prihvaća da tužitelj (Zdravko Pevec) nije autor tog djela jer iz provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da on to djelo nije stvorio’, odnosno da ‘ovaj sud ukupno prihvaća da sporni slogan i znak sa imenom ‘Pevec’ ne predstavlja pisano, govorno ili drugo jezično djelo iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja, a niti je tužitelj (Zdravko Pevec) samostalno izradio to djelo.’

Zdravko Pevec duguje tvrtki PEVEX d.d. na temelju pravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu iznos od 91.993,50 eura za parnične troškove iz navedenog autorskog spora koji je pravomoćno u cijelosti izgubio.

Zdravko Pevec dugovao je i dodatnih 48.322,71 eura za parnične troškove u postupku u kojem su Zdravko, Višnja, Danijel i Davorin Pevec tužili PEVEX d.d. za gotovo 20 milijuna kuna, a koji je pravomoćno okončan i u kojem postupku su odbijeni njihovi zahtjevi i ujedno utvrđena ništetnost ugovora o darovanju koji su njih četvero međusobno sklopili u svrhu prikrivanja imovine.

Vezano za žigove PEVEX koje je zaštitila i registrirala tvrtka PEVEX d.d., u pet je postupka Zdravko Pevec odbijen sa zahtjevom, od toga su već tri pravomoćno okončana, iako je Zdravko Pevec senzacionalistički iznosio tvrdnje u medijima da su sporovi okončani u njegovu korist, što nije istina. Također, pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo vode se i postupci za žigove PEVEC koje je zaštitila i registrirala tvrtka PEVEX d.d.

Osim toga, Zdravko Pevec pravomoćno je izgubio i arbitražni postupak koji je pokrenuo protiv PEVEX d.d.

Tvrtka PEVEX d.d. će kao nositelj žigova i nadalje koristiti sve žigove PEVEC i PEVEX koje je zaštitila i koji su upisani u registar žigova.

Uz navedene postupke, u tijeku je i ovršni postupak koji je pokrenula tvrtka PEVEX d.d. protiv Zdravka Peveca kao dužnika zbog neplaćenog duga u iznosu od 518.875,27 eura koji dug proizlazi iz pravomoćne kaznene presude kojom su Višnja i Zdravko Pevec zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza oštetili tvrtku PEVEX d.d. za navedeni iznos.

Upravo zbog osude za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza, Zdravko Pevec prema Zakonu o trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj ne može biti imenovan za prokurista jer time direktno krši izričite odredbe Zakona o trgovačkim društvima, a odredbe krši i trgovačko društvo u kojem je upisan kao prokurist.

Također, u tijeku je i jedan parnični postupak koji se vodi protiv Zdravka i Višnje Pevec radi isplate zateznih kamata za neplaćeni iznos duga iz ranije navedene pravomoćne kaznene presude.

Obveze Zdravka Peveca prema tvrtki PEVEX trenutno iznose više od 600.000 eura bez zateznih kamata.

Njegovo učestalo obmanjivanje javnosti svakom razumnom čovjeku je neshvatljivo. No, kad to radi s pozicije u kojoj je sva imovina prenesena na obitelj, onda ukazuje na bestijalno privlačenje pažnje i manipuliranje u kojem se jedino može zavarati one koji se ne trude pročitati i sagledati svu istinu.

Također, tvrtka PEVEX d.d., danas jedna od uspješnijih hrvatskih kompanija svoju svrhu vidi u poslovanju, a ne u sporenju.”

