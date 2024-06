Grmoja o Dekaniću: Čovjek je valjda shvatio – ne može mi nitko ništa, jači smo od sudbine

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Saborski zastupnici Domovinskog pokreta, Mosta, Možemo i SDP-a osudili su u četvrtak novu prometnu nesreću pod utjecajem alkohola vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, poručivši da postoji politička odgovornost i njega i HDZ-a te da političari trebaju biti uzor građanima.

Zastupnica Ivana Mujkić (DP) u izjavi za medije u Saboru izrazila je žaljenje što se prometna nesreća dogodila te istaknula kako su oni s pozicije lokalne politike upozoravali na taj problem.

“Nažalost, da se brže reagiralo možda do toga sada ne bi došlo. Što se tiče njegove odgovornosti, apsolutno postoji politička, ljudska i zakonska odgovornost, međutim mislim da je to stvar njegove odgovornosti i odluke, na kraju i odluke HDZ-a kako će se postaviti u ovoj situaciji”, rekla je u odgovoru na pitanje bi li župan Dekanić trebao podnijeti ostavku.

“Ugroza sigurnosti građana”

Upitana da komentira činjenicu da je nakon prve nesreće njegov status u HDZ-u stavljen u mirovanje, odnosno nije bilo veće sankcije, Mujkić je odgovorila kako se u to ne želi miješati, izrazivši uvjerenje da će HDZ raspravljati o toj temi.

Dekanić “zbog ogromnih pritisaka” podnio ostavku

Također je izrazila nadu da će MUP postupiti brže i da će “barem oduzeti vozačku dozvolu na duži period jer se radi o ugrozi sigurnosti građana”.

Mujkić je izrazila i uvjerenje da postupci članova druge stranke nemaju negativan utjecaj na Domovinski pokret, ustvrdivši kako je riječ o lokalnim temama.

“Građani trebaju kazniti političare”

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja izrazio je mišljenje kako građani na izborima trebaju početi kažnjavati političare koji se tako odnose prema svojoj dužnosti.

“Tada će i stranke biti puno strože prema takvim političarima, ovdje mislim na HDZ, a i neće biti moguće da netko pijan izazove nesreću, da u toj nesreći još DORH pokrene postupak, da imamo svojevrsno prikrivanje i da takvom čovjeku ponovno padne na pamet pijan sjesti za volan”, ustvrdio je.

“Čovjek je valjda shvatio – ne može mi nitko ništa, jači smo od sudbine”, ocijenio je Grmoja.

Na pitanje očekuje li da će ga sada HDZ izbaciti iz stranke, odgovorio je kako od HDZ-a ne očekuje ništa, već od građana očekuje da postave visoku ljestvicu za političare.

Grmoja je dodao kako bi za njega osobno politička karijera bila gotova kada bi sjeo pijan za volan i izazvao nesreću, ustvrdivši kako političari moraju biti uzor građanima u ponašanju i u odnosu prema svim pravilima.

Oglasio se HDZ: Plenković od Dekanića zatražio da podnese ostavku

Dodao je i kako je Dekaniću potrebno liječenje, odnosno pomoć jer “očito nešto nije u redu kad to ponovno napraviš”.

“Propise potrebno dosljedno provoditi”

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je kako je ova situacija još jedan od primjera kako HDZ ne miče niti iz stranke niti s položaja ljude koji opetovano krše zakon i to tako da dovode u opasnost živote drugih ljudi.

Poručila je kako očekuju, kao što su očekivali i prije, da ga se izbaci iz stranke, a premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića upitala je može li čovjek koji opetovano krši propise, i to propise o sigurnosti na cestama, ostati na bilo kakvim funkcijama, bilo stranačkim, bilo javnim.

Pri tome je podsjetila da u Hrvatskoj imamo porast nesreća na cestama i porast nesreća sa smrtnim ishodima te da imamo ozbiljan problem s primjenom propisa koji se tiču sigurnosti prometa na cestama zbog čega je mišljenja da je propise potrebno strože i dosljednije provoditi.

“Velik broj naših ljudi se neće usuditi pijan voziti kad pređe granicu sa Slovenijom, neće se usuditi voziti brže od propisane brzine. Zašto? Zato što znaju da kad tamo to naprave da će zaista biti kažnjeni, da će morati platiti kaznu i da će ta kazna biti ozbiljna. To moramo postići u Hrvatskoj”, istaknula je Benčić.

Policija: Dekanić izazvao nesreću, privremeno mu oduzeta vozačka i automobil

“Bizarna situacija”

U međuvremenu, HDZ je priopćio da je s obzirom na opetovano kršenje prometnih propisa i vožnju pod utjecajem alkohola, Plenković razgovarao s Dekanićem i zatražio ga da podnese ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, što će on danas i učiniti. Ipak, u priopćenju nije pisalo da više neće biti član HDZ-a.

Zastupnik SDP-a Arsen Bauk rekao je kako to iščitava tako da “vjerojatno čekaju lokalne izbore da ga se riješe, da kandidiraju nekog drugog, a do tada mole Boga da još nekoga ne ubije kao što je jedan drugi to napravio”.

Na pitanje treba li premijer zvati po županijama da netko podnese ostavku, odgovorio je kako je Plenković nastupio u ulozi predsjednika HDZ-a te ne vidi ništa sporno u tome da je županu dodatno osvijestio problem i pozvao ga da podnese ostavku.

Sud odbio HDZ-ovog župana kojeg se sumnjiči da je pijan razbio službeni automobil i sve pokušao prikriti

“Ono što može biti problematično, ali i ne mora nužno, župan može podnijeti ostavku na članstvo u HDZ-u i ostati župan. Mislim da bi to bio slučaj iz Siska i Požege”, dodao je Bauk.

Pri tome je naveo da sve ostaje na “razini moralne ljestvice”, koja je trebala biti srušena kada je bilo jasno da je Dekanić preko policije pokušao zataškati svoju prvu nesreću.

“To bi već trebalo zvoniti na uzbunu da se podnese ostavka i onda ga je premijer već trebao nazvati, ali tada je možda premijer imao druge prioritete. Dakle, jedna potpuno bizarna situacija”, ocijenio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vrućinu će naglo prekinuti fronta, moguće je nevrijeme Stižu promjene na autocesti! Ovo je šest glavnih prednosti novog naplatnog sustava