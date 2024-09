HDZ podržao Grmojin prijedlog da Turudića zovu pred Odbor: Sjednica se održava sutra u 10 sati!

U Saboru se održala 4. sjednica Odbora za pravosuđe kojoj je na dnevnom redu bio Prijedlog za donošenje zaključka o sazivanju tematske sjednice Odbora za pravosuđe o temi: ”Curenje informacija iz istraga”.

HDZ-ovci dali ostavke pa ubrzo uhićeni. Grmoja traži tematsku sjednicu, pozvat će Turudića

Predsjednik Odbora za pravosuđe, Nikola Grmoja, predložio je sazivanje tematske sjednice Odbora o curenju informacija iz istraga, uz poziv glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

Posljednji primjeri curenja informacija su, kaže Grmoja, oni HDZ-ovog bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića koji je 22. kolovoza dao ostavku, da bi 21. rujna bio uhićen, kao i slučaj HDZ-ovog gradonačelnika Otoka Josipa Šarića koji je 16. rujna podnio ostavku na mjesto zastupnika u Saboru, a uhićen je 23. rujna.

Sjednica je počela u 10 sati, a na dnevnom redu je, kao prva točka – prijedlog izmjena Zakona o zemljišnim knjigama te, kao druga točka, prijedlog za donošenje zaključka o sazivanju tematske sjednice Odbora za pravosuđe o temi: ”Curenje informacija iz istraga”.

Dok je prva točka brzo riješena, ona bitnija izazvala je dužu raspravu.

Butković komentirao uhićenja Šarića i Škorića: Nemojte mi postavljati tako glupa pitanja

“U javnosti su se pojavile ozbiljne sumnje i optužbe da su osobe koje su uhićene dobile informaciju o tome, ali i da su one došle do vrha HDZ-a i predsjednika Vlade, koji je tražio ostavke tih ljudi kako bi stranka izbjegla veće probleme”, kazao je Grmoja i nastavio:

“Imamo situaciju da se radi o nekome tko je gradonačelnik 31 godinu i navodno je osam godina “peglao” službenu karticu, a mediji su o tome pisali prije četiri godine i naše institucije djeluju tek sad. Neki govore da se radi o unutarstranačkim obračunima, što bi bilo pogubnije od curenja informacije jer bi značilo da su institucije zarobljene te da nitko ništa ne može učiniti, osim što možemo upozoravati. Zato smatram da je dobro održati tematsku sjednicu na ovu temu i pozvati na nju glavnog državnog odvjetnika. Molio bih vas da kažete svoje stavove pa ćemo glasovati. Nadam se da će vladajući imati razuma pa podržati sjednicu.”

HDZ: “Zbog interesa javnosti bi sjednica trebala biti sutra”

Za riječ se prvi javio Nikola Mažar (HDZ) pa nazvao Grmojine izjave paušalnima i osobnima te da nije nastupio kao predsjednik Odbora, ali podržao je prijedlog.

Škare Ožbolt o aferi Škorić: Bili su obaviješteni. Nitko ne daje ostavku iz osobnih razloga

“Mi iz HDZ-a podržat ćemo sjednicu jer se zalažemo za neovisnost pravosuđa i svih institucija. Ono što možemo vidjeti, jest veliki interes javnosti i medija za ovu temu. Predlažemo da se, bez odgode, rasprave sve okolnosti. Predlažem da se sjednica održi sutra u 10 sati.”

Dalija Orešković zatražila je da na sjednicu dođu Škorić i Šarić pa da odgovore kako su izabrali baš ovo vrijeme da se povuku sa svojih funkcija. Urša Raukar-Gamulin podsjetila je da se oporba protivila Turudićevom imenovanju “iako se dokazalo da laže i da govori neistine, ali HDZ ga je okarakterizirao kao “svog dečka” i imenovao”.

“Državni odvjetnik je izabran sukladno pravilima i tad ste u oporbi govorili da neće uhićivati HDZ-ovca, a sad kad se to radi, problem je samostalan i neovisan DORH. Zašto samostalan i neovisan? Kad su protuzakonito curile informacije, ne da bi se borilo protiv korupcije nego činila šteta HDZ-u, tad vam to nije smetalo”, objasnio je Mažar, na što mu je Raukar-Gamulin poručila da je sladak i nastavila:

“Što ste svih ovih godina mogli napraviti, kad je to bio na vlasti SDP? Mogli ste ne izabrati čovjeka koji ne laže u javnosti i koji se susreće s osumnjičenicima. Vi ste napravili ono što vam je potrebno, da se informacije iz istraga koje su nezgodne za HDZ zaustave ili da se doznaju na vrijeme kako ne bi bilo štete za HDZ. Što se stalno izvlačite na taj SDP? Jako ste mi slatki!”

Nitko nije bio protiv održavanja sutrašnje sjednice

Grmoja je upozorio da se takva vrsta rasprave prekine jer Odbor ne služi za to. Mišel Jakšić osjetio je potrebu braniti SDP.

“Jasno je koliko je na vlasti HDZ, a koliko je bio SDP. Sigurno da SDP snosi svoje krimene i odgovornosti, ali HDZ je nešto više na vlasti. Volimo se vraćati na to kako su Milanović i SDP birali državne odvjetnike, ali do prije sedam ili osam godina i promjena načina izbora, tako su svi birali glavne državne odvjetnike. Druga stvar, Milanović kao predsjednik dobiva prioritetne informacije, kao i predsjednik Vlade. Sve što se tiče državnog vrha obojica dobiju. Samo što je to Milanović izjavio javno. A što se tiče izbora Ivana Turudića, SDP je izašao s inicijativom izbora dvotrećinske većine. Predaleko smo otišli u ovoj raspravi koja nije vezana uz početnu temu. Mi u SDP-u pristajemo i podržavamo održavanje tematske sjednice.”

Grmoja je nakon rasprave ponudio održavanje sjednice u utorak 1. listopada od 10 sati. Za su bila četiri člana, a sedam protiv. Za prijedlog potpredsjednika Odbora Nikole Mažara o sjednici sutra (27. rujna) od 10 sati za je bilo sedam, a suzdržana četiri člana.

Nakon glasanja, četiri člana Odbora bila su za, a sedam protiv. Time je završila sjednica Odbora za pravosuđe.

