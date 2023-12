Habijan: Afera Mreža nije HDZ-ova afera. Je li možda dio love išao Mostu i Grmoji?

Podijeli :

Damir Habijan iz HDZ-a bio je gost u Newsroomu u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao aferu Mreža.

“Ne bih rekao da afera šteti našoj stranci. Ako pogledamo ovu aferu, nijedan od aktera nije član HDZ-a. U njoj su sudjelovali Most i kolega Nikola Grmoja, novinar, i bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića. 0vdje se radi o medijsko-koruptivnoj akciji čiji je cilj bilo loše pisanje o Vladi i premijeru, o HDZ-u, maltene rušenje Vlade. Kad vidim ova tri aktera čini mi se da je to bio jedini cilj bio to. Kako možemo reći da je ovo afera koja bi mogla štetiti HDZ-u?” na početku je rekao saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan.

On kaže da razumije da će oporba napadati HDZ i vladajuće.

“Mislim da ćemo svašta čitati o Mostu i Grmoji te njihovom udjelu u aferi. Ali, evo zašto ova afera neće utjecati na HDZ… Imamo bivšeg savjetnika koji nije član HDZ-a, a dogovara poslove koji imaju obilježja koruptivnih djela i onda traži pola novca i govori u množini – mi i nama. Mi ne znamo tko su to “mi”. A onda ta ista osoba dila te podatke Grmoji i Mostu koji s tim izlazi u javnost. Imate državni novac, selektivne informacije da se ruši vlast od koje zapravo dolazi taj novac. Gdje je tu smisao da bi HDZ sam sebe rušio? To nema smisla, to nije HDZ-ova afera. Je li možda dio love išao Mostu i Grmoji? Kud je novac otišao?”, rekao je zastupnik.

Navodi da se iz korespondencije audio zapisa može nešto zaključiti pod pretpostavkom da su one istinite.

“Zakonska regulativa postoji, ali nije sve tako crno bijelo. Projekte ste dužni javno medijski prikazati, i na to ide medijsko oglašavanje. Ako to ne napravite, plaćate penale. U ovom slučaju ne može se govoriti da se nije reagiralo, reagirao je USK0K”, kazao je.

Filipovićeva politička budućnost

Habijan je rekao i što misli o političkoj budućnosti bivšeg ministra Davora Filipovića.

“Što se tiče njegove političke karijere, mora se njega pitati što planira. Njegov savjetnik je osoba koju je sam birao. Tu je pitanje povjerenja, vi morate imati povjerenja u osobe koje birate u resore. Mislim da svaka osoba ima pravo sudjelovati u politčkom životu kako želi, ali ne mogu odgovoriti više. Nije mu dokazano da je radio nešto protiv zakona, nego se radi o pitanju povjerenja, očito je pogriješio u pitanju biranja savjetnika”, rekao je.

Za kraj navodi: “Stalno se ovdje negdje čuje za Most, to nije slučajno. Ta pitanja treba uputiti Grmoji. Spominju se uvijek kad je riječ o plinskom biznistu i energiji”, zaključio je.

