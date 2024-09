VIDEO / Habijan brani Turudića. Grmoji poručio da će mu dati vremena da nauči Poslovnik

Podijeli :

Ministar Damir Habijan razgovarao je s novinarima nakon sjednice saborskog Odbora za pravosuđe koja je naglo završila nakon odlaska glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

Predsjednik Odbora Nikola Grmoja upustio se u verbalnu raspravu s Turudićem zbog toga, ali on je svejedno otišao sa sjednice. Ministar pravosuđa Damir Habijan sada, sudeći po njegovoj izjavi, brani postupak glavnog državnog odvjetnika. Nije bio blag prema novom predsjedniku Odbora, mostovcu Grmoji. Kaže kako bi trebao naučiti razliku između Antikorupcijskog vijeća, kojim je predsjedavao prije, i Odbora za pravosuđe, kojemu je sada na čelu.

“Dat ćemo mu vremena da nauči poslovnik”, kaže Habijan o Grmoji.

VIDEO / Zašto je Turudić naprasno otišao sa sjednice? “Ispao sam odgovoran što sam došao”

“Ono što je radio kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća se preslikalo na Odbor za pravosuđe. Do sada je Odbor za pravosuđe funkcionirao dobro, objektivno. Jakšić je to radio na jednom nivou, to se sada srozalo. Nije bilo pripremljeno, objektivno ni konstruktivno. Kolegi Grmoji je jedino bitno što ćete vi napisati o njemu, njegovom liku i djelu, on ovo vidi kao alat da se predstavi percepcija o njemu, a ne o pravosuđu”, nastavlja.

“Oporba i dalje spava, bilo bi dobro da se probude ako ne žele i nakon sljedećih izbora ostati u oporbi”, poručuje Habijan.

“Mislim da je glavni državni odvjetnik odgovarao u skladu s mogućnostima. Pitanja nije bilo. Oporba je došla sa stavom da cure informacije, to je bio njihov stav, ne pitanja. To je bilo nagovaranje glavnog državnog odvjetnika da potvrdi njihov stav. Ovo je bila još jedna predstava na odboru koji je nekada bio ozbiljan, a nažalost to više nije”, kaže Habijan.

Odnos s predsjednikom

Osvrnuo se i na predsjednika Republike rekavši da stoji kod svoje izjave da on za njega nije predsjednik.

“Trenutkom dolaska na glavni odbor SDP-a, njegove najave kandidature i onda povlačenja, a imajući u vidu Ustav i propise… Ne možete vi kao predsjednik države doći na glavni odbor jedne stranke i nastaviti biti predsjednik. Tko krši Ustav? Dotični gospodin. Tu je za mene priča završena, svoj stav sam rekao i od njega ne odstupan”, jasno je poručio Habijan.

