Habijan: Narod ima pravo znati djeluje li oporba na daljinski upravljač s istoka

Izvor: N1

Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan rekao je u utorak u Varaždinu kako u HDZ-u smatraju da narod ima pravo znati sluša li ili djeluje dio oporbe na "daljinski upravljač određenih centara moći s istoka i koristi li možda pojedini dio oporbe financijska sredstva iz centara moći s istoka".

Andrej Plenković je sinoć nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a izjavio da je oporba istragu o plinskom biznisu u Ini iskoristila za igrokaz u Hrvatskome saboru s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa Kovačevića, “gdje bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade”.

“To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati”, rekao je predsjednik Vlade.

Peđa Grbin, referirajući se na tu premijerovu izjavu, rekao je danas kako je zgrožen istupima “jednog nominalnog Europejca, a u stvari malog tiranina koji se drznuo najaviti da će na opoziciju u Hrvatskoj poslati represivni aparat”.

Habijan je ocijenio da Grbin ima problem sam sa sobom i u vlastitoj stranci pa je zadnji koji može govoriti o represiji jer je više od polovice saborskih zastupnika koji su ušli s liste SDP-a izbačeno iz stranke .

U izjavama i nastupu Grbina Habijan vidi nervozu u oporbi i SDP-u.

“Postavlja se interesantno pitanje čemu svjedočimo određenoj nervozi od strane oporbe, pogotovo ako pogledamo današnju izjavu predsjednika SDP-a Peđe Grbina. Smatramo u HDZ-u da narod ima pravo znati sluša li ili djeluje dio oporbe na, nazovimo to tako, daljinski upravljač određenih centara moći s istoka”, rekao je Habijan, dodajući da isto tako narod ima pravo znati koristi li se možda pojedini dio oporbe financijskim sredstvima iz centara moći s istoka.

“Ako pogledate narativ većeg dijela oporbe prije nego što je započela ruska agresija na Ukrajinu, sjetimo se da su postojale također određene izjave oko odbijanja da se prihvati u Hrvatskom saboru deklaracija o Ukrajini, a isto tako i odugovlačenja ratifikacije i primanja Švedske i Finske u NATO”, rekao je HDZ-ov saborski zastupnik i zaključio da su jedine aktivnosti oporbe u Hrvatskoj usmjerene na rušenje Vlade.

Prema njegovim riječima, oporba je, uz već poznate termine da su svi članovi HDZ-a lopovi i kriminalci, u posljednje vrijeme dodala i termine veleizdajice i kvislinzi.

“Cijeli taj narativ koji postoji kod oporbe nema nikakvog drugog sadržaja i cijelo vrijeme imamo nekakvo recikliranje određenog medijskog sadržaja kojeg pročitaju u medijima i onda na tome pokušavaju graditi neku svoju političku priču”, istaknuo je Habijan.

Dodao je kako oporba ne nudi nikakav konkretan sadržaj dok se aktualna Vlada, ocijenio je, u proteklih šest godina uspješno nosi s mnogim izazovima.