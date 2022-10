Podijeli:







Izvor: N1

Šef SDP-a Peđa Grbin komentirao je izjave premijera o oporbi.

“Ponašanje kojem smo jučer svjedočili potvrđuje da, kada je Zekanović jučer rekao Aleksandar Plenković, nije bila greška nego činjenica”, kaže Grbin.

Prema njegovim riječima, oporba se dogovara oko nekih stvari i može se složiti oko njih. “Evo jučer smo vidjeli da slučaj deda Daneta i baba Rade nije jedini slučaj izvlačenja novca iz Ine. Zar je čudo da se oporba slaže da ovu pljačku treba istražiti? Tražimo da nam predsjednik Sabora odgovori na ova pitanja, tražimo da se to stavi na dnevni red. Vidjet ćemo tko želi spriječiti da javnost dobije odgovore na legitimna pitanja. Jedno je legitimno pitanje zašto je Škugor mogao prodavati plin po 20 eura, a Vlada nalaže da ga Ina prodaje HEP-u po 40. Ne žele davati nikakave odgovore. Onda je naše, ne pravo, nego obveza da postavljamo pitanja. Gle čuda, u stanju smo se oko toga dogovoriti”, kaže Grbin.

Vanjski utjecaj

Upitan o premijerovim izjavama o “vanjskom utjecaju”, kaže kako je to mantra mnogih nedemokratskih sustava. “To je mantra Vučića koji to ponavlja u svojim poslanicama srpskom narodu. Plenković je to počeo raditi u ovoj zemlji. Naše su financije transparentne, prolaze reviziju. Konzultiram li se s nakim izvana? Ovisi hoćete li Biljanu Borzan smatrati nekim tko je izvana. To je odgovor na to pitanje. Srećom, ne mogu ući u Plenkovićevu glavu, ali bilo bi apsolutno u redu da ako on ima saznanja da se nešto u Hrvatskoj događa, da imamo intevenciju vanjskih neprijatelja, da to jasno kaže. Ako misli da je SDP na platnom spisku neke strane sile, onda, brate reci, nemoj puštati probne balone i prijetiti da ćeš nahuškati represivni aparat na oporbu”, kaže Grbin.

vezana vijest “Imamo udruženu operaciju. Oporba ‘pjeva pjesmice’ i želi srušiti Vladu” Koji su to vanjski utjecaji koje spominje Plenković?

“Kao što HDZ ima sebe ima presudu da je zločinačka organizaciija, mislim da se brojni ljudi jako dobro sjećaju kako je HDZ imao perioda kad se u ovoj zemlji prisluškivalo i vodilo dosjee o svima koji su se drznuli misliti svojom glavom. Ponadali smo se da je to iza nas. U RH su od 2000. do danas stvoreni brojni mehanizmi koji trebaju osigurati da nitko ne može zagrabiti toliku količinu vlasti koju je HDZ nekad zloupotrebljavao. Ako premijer najavljuje da će istražiti kako oporba radi, onda treba pitati na koji način on to planira napraviti. Ili neka nam svima objasni da smo krivo čuli, kao u onom vicu vjeruješ li svojim očima ili predsjedniku Vlade. Uvjeren sam da se radi o skupini ljudi koja je u panici jer njihov lopovluk izlazi na vidjelo. Kad je netko u panici, spreman je i na sulude poteze”, govori Grbin.

Poručuje da će se saslušanja nastaviti jer oporba neće dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi Vučićev scenarij. “Borit ćemo se do zadnje kapi krvi”, kaže dodajući da smo “svemu tome svjedočili u Hrvatskoj”. “Nije to bilo tako davno i nitko nema pravo reći da se to ne može ponoviti. Ponovit će se ako svi budemo šutjeli”, kaže. Ukazat će, kaže, predsjedniku vijeća za nacionalnu sigurnost na izjave predsjednika Vlade.

Gradnja stadiona

Grbin kaže kako je “vrlo zanimljiva” najava glasnogovornika Vlade da će država pomoći u gradnji stadiona bez da se ikakvi detalji toga iznesu u javnost. Zanimljivo je, kaže, i da Grad Zagreb i Dinamo već mjesecima pregovaraju o izgradnji stadiona te da je Dinamo nekoliko puta već poručio da im financiranje nije problem. U tom svjetlu, pita se kako, uz sve probleme koji izranjaju na površinu svaki dan, to može biti prioritet. “Onda se nađe Vlada koja iz PR razloga krene ulagati u objekt za koji postoji investitor koji ga je spreman graditi privatnim novcem”, kaže .

“Naravno, jer će to uvaliti nekom drugom”, poručuje i dodaje da je to “HDZ-ova politika”. “Boli ih briga za javni novac i javni interes”, kaže.

O Milanoviću

Na pitanja novinara, Grbin kaže i kako predsjednik Republike nije dio oporbe, nego vlasti. “Ako bi se netko trebao konzultirati s njim oko sigurnosnih pitanja, onda je to predsjednik Vlade. Ako se pita je li on pod utjecajem vanjskih sila, već sam rekao, prijatelju, pokreni postupak opoziva. Izađi van s optužbama, reci imenom i prezimenom tko je na platnom spisku i tko ga plaća. U protivnom, dopustit ću si smatrati da se ovdje radi samo o jednom političaru kojeg je malo ponijelo”, zaključio je Grbin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.