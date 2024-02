HDZ osigurao “rezervne igrače”? Evo tko bi mogao spasiti Turudićevo imenovanje

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Dan uoči sutrašnjeg glasanja u Saboru o Vladinu prijedlogu da se suca Ivana Turudića imenuje novim glavnim državnim odvjetnikom i tik prije današnjeg sastanka premijera Andreja Plenkovića sa svojim koalicijskim partnerima u Banskim dvorima, u političkim kuloarima počelo se šuškati kako je HDZ već osigurao rezervne glasove za slučaj ako bi im netko od partnera otkazao poslušnost ili se naglo "razbolio" prije sutrašnjeg glasanja.

Jutarnji list tvrdi da bi to mogli biti zastupnici Domovinskog pokreta.

Na pitanje kako će njihovi zastupnici sutra glasati o Vladinu prijedlogu da se suca Turudića izabere za čelnika DORH-a, izvor iz vodstva Domovinskog pokreta rekao je Jutarnjem listu kako će konačni stav zauzeti na sjednici Predsjedništva stranke koji će se održati danas kasno poslijepodne.

“Izbor nam je hoćemo li biti Milanovićevi udbaši, Plenkovićevi žetončići ili domobrani. Biramo između smrti strijeljanjem, smrti trovanjem i smrti vješanjem.”

Zastupnik Bartulica jučer je za portal dnevno.hr rekao kako se Plenković sada ne može odreći Turudića “jer bi to predstavljalo ultimativni politički poraz”.

“Ovo što sada izlazi u javnost sigurno ne ide na ruku Turudiću, ali to nije ništa novo. Znalo se da je bio u kontaktu s takvim ljudima i to je priznao. Rekao bih da ovdje nije otkriveno ništa senzacionalno… Indikativno je samo to tko ga toliko žestoko napada. Portal Novosti, Možemo! i slične strukture. To daje naslutiti da on uistinu smeta strukturama koje predstavljaju apologetiku za bivši sustav… Nitko od njih (kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika) mi nije izgledao kao netko tko je u stanju osušiti močvaru, ali s obzirom na ovakve napade naslućujem da on (sudac Ivan Turudić) nije najgori među njima”, rekao je Bartulica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.