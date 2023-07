HDZ-ov zastupnik: Kolega Zekanović je postao inteligentniji nego cijela oporba

Podijeli :

HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar gostovao je u N1 studiju i komentirao izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Mažar smatra da je izvanredna sjednica Sabora bila nepotrebna.

“Ono što smo mogli vidjeti je, nažalost, ono što smo i slutili, kada se uzme uzorčno-posljedična veza – da je bilo nepotrebno. Prvo, na način kako je to krenulo, mi smo imali dio oporbe koji je doslovno ucijenio predsjednika Republike Hrvatske i rekao da će ga ganjati kao vrag grešnu dušu. On je to pokazao na način da je sazvao sjednicu i rekao ‘ok, idem pomoći oporbi’, ali s obzirom da je i on bio svjestan da je to nepotrebno, rekao je ‘evo vama ključ od dvorane, igrajte se, nemojte ništa razbiti, ja vam neću doći’.”

Mažar smatra da HDZ-ovi zastupnici trpe najviše uvreda.

“Ja se ne osjećam sretno i zadovoljno zato što čisto sumnjam da će hrvatski građani nakon ova tri dana imati bolje ili pozitivnije mišljenje o radu Sabora i o radu saborskih zastupnika. Jer vidjeli smo – u nedostatku argumentirane rasprave, praktički smo slušali uvrede, ismijavanja, podcjenjivanja…Ako netko trpi, ne samo udarce, klevete, vrijeđanja i sve ostalo, to su onda zastupnici Hrvatske demokratske zajednice, koji, ako se pogleda, su najviše u Hrvatskom saboru, raspravljaju o svim bitnim zakonima i u konačnici donijeli su sve zakone koji su važni za hrvatske građane”, poručuje Mažar.

“Međutim, što je ključno, u suštini cijela ova rasprava je razotkrila nešto drugo. Obezglavljena oporba koja praktički više nema svojeg lidera, ona je sama sebe razvlastila, htjela je na neki način da predsjednik Milanović to preuzme, međutim kad je i on vidio o kakavoj nesposobnoj oporbi se radi, nije se htio pojaviti. Oporba je pokazala debakl i autogolove. Dovoljno je pogledati situaciju gdje je kolega Zekanović ispao bolji poznavatelj poslovnika Hrvatskoga Sabora i praktički postao puno je inteligentniji nego cijela oporba”, dodaje.

Mažar smatra da Vlada nije podcijenila štrajk pravosudnih službenika.

Vlada je od prvog dana u razgovoru sa sindikatima, vodi socijalni dijalog s otvorenim kartama na stolu. Dakle, mi smo vidjeli smo da je prijedlog Vlade bila i dodatna nakanada, koja je krenula od mjeseca lipnja, isto tako vidjeli smo regres od 300 eura i vidjeli smo od prvog siječnja da se želi uvesti apsolutno cjelokupni sustav plaća državnih službenika i namještenika da budu plaćeni za svoj rad. Trenutno ima oko 2.800 različitih radnih mjesta po sistezmatizaciji, gdje radnici za isti rad ne dobivaju istu plaću”, rekao je i dodao kako ne može procijeniti kada će štrajk biti gotov, ali vjeruje da će se ubrzo riješiti.

Osvrnuo se i plinsku aferu.

“Tu smo nažalost isto vidjeli jednu poraznu politiku u raspravi. Ako pogledamo da saborski Odbor za gospodarstvo, koji je trajao dulje od 8 sati, releveantni čimbenici i HERA i HROTE i HEP i ministar, sve regulatorne agencije koje su iznijele i podatke i sva izvješća, naravno da se odmah znalo da se u ovoj raspravi neće ništa čuti novo. Jedino činjenično novo što smo čuli, to je kolega Mato Franković, gradonačelnik grada Dubrovnika, iznio, to da je upravo MOST, kojima je u ustima najviše Pavao Vujnovac, kao tajkun koji praktički drži šape na energetskom sektoru, bio taj koji koji je preko svojih ministara u mandatu Vlade sklapao s Pavlom Vujnovcem da njegovi projekti postanu strateški i od državnog interesa.

Rekao je kako plinska afera i afera u INA-i nisu usporedive.

“Dakle vidjeli smo da ova situacija s INA-om i HEP-om, to je neusporedivo, to su dvije potpuno različite stvari. Malverazacije u INA-i vezane za taj slučaj, tu su sva nadležna neovisna tijela, i USKOK i DORH, podigla optužnice i tu vidimo da ima određenih, ne koruptivnih nego i kaznenih djela. Mi smo mogli vidjeti da i u ovom vanrednom zasjedanju Sabora, određeni dijelovi oporbe u nedostatku argumentata i svega žele zazivati neka prošla mračna vremena. Da Sabor bude taj koji kažnajava, koji tuži, koji sudi, procesuira”, kazao je Mažar.

“Hrvatska demokratska zajednica je prva koja uvijek želi da sve bude tranasparentno i da se sve rasvijetli. Vi imate određene dijelove oporbe i određene političke stranke koje konstantno vrše napade, pritiske na neovisna samostalna tijela – je li to državno odvjetništvo, USKOK, Ustavni sud, Visoki prekršajni sud, Europski ured tužitelja… Jer jednostavno žele da se s političkim protivnicima obračunavaju preko tih službi. Dok HDZ aposlutno pušta da sve neovisne institucije rade svoj posao”, dodaje.

