Hedl: Treba saznati čijom odlukom i uz čije odobrenje je ta grupa nastala

Novinar Telegrama Drago Hedl u Newsroomu N1 televizije komentirao je objavu chat grupe nazivne ''Operativna akcija Koridor II – Zapad'' po istoimenoj policijskoj akciji koja pokriva zapadne dijelove Hrvatske i čiji je cilj zaštita državne granice od ilegalnih migranata, a iz koje je, prema tvrdnjama redakcija Lighthouse Reportsa, tjednika Novosti, portala Telegram, Nove TV, njemačkog Der Spiegela i austrijskog ORF-a, vidljivo da policija koristi WhatsApp grupu kao neformalni način komunikacije o službenim postupanjima prema migrantima, dijeleći pritom podatke kojima krši zakone i interne odredbe koje propisuju službene načine obavještavanja.

MUP u svom odgovoru poručuje navedenim redakcijama kako ne posjeduju stvarne poruke te da se u svom odgovoru neće osvrtati na dostavljene pojedinačne poruke jer, kako tvrdi, ne može potvrditi njihovu autentičnost.

Naime, u studenom prošle godine neprofitnoj istraživačkoj redakciji Lighthouse Reporets dostavljeno 60 snimki zaslona koji sadrže odabrane dijelove komunikacije vrha hrvatske policije u grupi za dopisivanje na aplikaciji WhatsApp od kolovoza 2019. do veljače 2020.

“Policija ima pouzdaniji način komuniciranja”

Drago Hedl kaže kako je s kolegama imao jedan ogroman broj informacija koje su onda provjerili u smislu provjeravanja autentičnosti.

“Grupa novinara iz Hrvatske koja je radila taj dio nazvala je sve osobe koje su bile u toj grupi, koje su su se spominjale te nazvali sve brojeve telefona koje su naravno na fotografijama zatamnili, i sa svima njima razgovarali”, rekao je Hedl objašnjavajući postupak provjere informacija i dodaje da su policajci koje su novinari dobili na telefon najčešće odgovarali da nisu bili članovi te grupe ili da ne žele odgovoriti, komentirati, da se ne sjećaju ili novinare upućivali na glasnogovornika.

Hedl je rekao kako mu je sporno to što tako osjetljie stvari policija rješava u Whatsaap grupi, jednom konvencijalnom aplikacijom koja nije u vlasništvu ni pod kontrolom MUP-a iz koje je moguće da informacije iscure kao što su iscuirile. Kaže da je policija ima pouzdaniji način komuniciranja koji je zaštićeniji od ovog kojeg su koristili.

“Osim toga Hrvatska je prije ulaska u Schengen dobila 8 i pol milijuna eura da bi taj sustav unaprijedila”, kaže Hedl.

Rekao je i to da riječ o tome da se putem jedne neformalne grupe izbjegne to da neke stvari koje smo vidjeli u toj komuinikaciji ne budu službeno zabillježene. Kaže da po informacijama koje je dobio od osoba koje rade u MUP-u, a žele ostati anonimne, da se takve grupe koriste kako bi se izbjeglo evidentiranje takvih događaja na službenoj komunikacijskoj mreži, ako bi netko iz EU išao provjeravati, kako komunikacija teče.

“MUP u svom odgovoru pokušava dovesti u pitanje autentičnost snimki”

Osvrnuo se i na izjavu ministra Davora Božinovića koji je rekao da su sva postupanja i službeno zabilježena u sustavu MUP-a, no kaže kako MUP u svom odgovoru pokušava dovesti u pitanje jesu li uopće ti snimci autentični, dok Hedl kaže da su neupitni.

“To je samo jedan pokušaj MUP-a da se cijela, za MUP ružna priča skrene u neke druge vode da se to želi prikazati kao neka montaža”, kaže Hedl koji naglašava da se radi o stvarnim pričama, stvarnim događajima.

Podsjetio je na nedavno osuđenu vojnikinju koja je poslala snimku zgrade MORH-a oštećene u potresu pa je osuđena na uvjetnu zatvorsku kaznu te usporedio to sa nekim porukama koje su poslane u Whatsaap grupi, a na kojima se vide snimke ekrana na kojima su podaci osobe koja ulazi ili izlazi iz Hrvatske.

“Nama su iz MUP-a odgovorili da se ta dva slučaja ne mogu usporediti jer podaci iz WhatsApp grupe nisu iscurili u javnost, i oni nisu iscurili u javnost, dobila ih je skupina novinara koja je radila taj posao, ali u svakom slučaju ti podaci mogu svakoga trenutka objavljeni jer su vani, nisu više u sustavu MUP-a i zaštićeni”, upozorava Hedl.

Komentirao je i sadržaje nekih poruka. Smatra da je slanje osobnih podataka osoba u toj grupi poput novinara AP-a poput broja putovnica novinara kršenje Zakona osobnih podataka. Rekao je i da mu je problematično i to da novinari nisu dobili pristup granici kojeg su tražili i dobili mogućnost da obave svoj posao.

“Tim policajcima nije lako na terenu i oni svašta tamo doživljavaju, ali to nikoga ne eskulpira u smislu da se može postupati nezakonito”, kaže Hedl.

“Po mom mišljenju, ovdje je učinjena jedna velika pogreška što se dopustilo da se na ovakav način, preko aplikacije, policija dijeli vrlo osjetljive podatke umjesto na način na koji je puno pouzdaniji i za kojeg je država dobila novac da ga uspostavi”, kaže Hedl.

MUP sigurno zna tko su bili sudionici te grupe

Također rekao je da je u jednoj poruci jedan od policajaca upozorava kolege da pri odvraćanju jedne skupine migranata treba koristiti službenu komunikaciju.

Na pitanje što će biti posljedica ovog razotkrivanja, Hedl kaže da će biti slična kao u onom trenutku kad je objavljena snimka koju je objavio Lighthouse Report, a koja je uzdrmala Hrvatsku javnost kad se pojavila i na kojoj je viđeno brutalno premlaćivanje migranata.

“MUP je i onda tvrdio”, podsjeća Hedl, “da nije siguran u autentičnost snimaka, ali je jako brzo pronašao ljude koji su to činili”.

Hedl kaže da MUP sigurno zna tko su bili sudionici te grupe i da se treba saznati čijom odlukom i uz čije odobrenje je ta grupa postojala.

“Meni se čini, ne mogu to sa sigurnošću tvrdit, ali čini mi se da je sve to urađeno uz blagonakolnost višerangiranog MUP-ovca od onih koji su na terenu koji sigurno nisu samoinicijativno stvorili grupu da bi slali podatke na način kako to nije propisano”, kaže Hedl i dodaje da je novinarima MUP ranije odgovorio da grupe u mrežnim aplikacijama nisu službeni način komunikacije.

“No onda je reterirao i rekao da se ta vrsta komunikacije može koristiti jer ima područja koja nisu pokrivena njihovim sustavom komunikacije, pa onda iz razloga praktičnosti policajci mogu korisiti i WhatsApp grupu.

