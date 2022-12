Podijeli :

Izvor: HNB

Nakon što je HNB prošlog tjedna objavio kako su, u sklopu prelaska sa kune na euro, napravili aplikaciju euroHR kojoj je glavna značajka kalkulator koji pretvara iznose iz kuna u eure, našli su se na udaru brojnih kritika.

Oni koji su aplikaciju isprobali, prozvali su HNB da su 275 tisuća kuna (koliko je plaćena izrada aplikacije) bacili na malo napredniji kalkulator, a dodali su i da aplikacija nije uvijek baš najpreciznija te ne podržava “tamnu temu” na pametnim telefonima, piše Zimo.

No, možda su najbolji komentar na aplikaciju dali polaznici STEM radionice iz Pazina. Učenici od 3. osnovne do 3. srednje, napravili su aplikaciju s istom funkcionalnošću i to tijekom samo jedne radionice.

Kako je u objavi na Facebooku naveo voditelj radionice, Ivan Guštin, polaznici u programskom jeziku Scratchu napravili aplikaciju koja preračunava kune i eure i obratno. Neki od njih su slično isprogramirali u Pythonu, a oni koji su slično već radili prethodnih godina su radili s Arduinom.

Činjenica da su aplikaciju, kakvu je HNB platio 275 tisuća kuna, učenici napravili u samo nekoliko sati, izazavala je veliku pozornost javnosti. I dok neki ističu da je to znak da se novac plaćen za aplikaciju mogao bolje upotrijebiti, drugi dodaju kako je to pokazatelj koliko je aplikacija zapravo jednostavna.

Koja je aplikacija bolja, ostavljamo svakom korisniku da ocijeni. Naime, u grupi Pazin IT, Guštin je objavio i linkove na dječju aplikaciju za pretvaranje iz kuna u eure i obratno. Treba samo istaknuti kako pazinska aplikacija, u ovom trenutku funkcionira samo na Android telefonima. No, tko zna – još jedna radionica i možda dobijemo i verziju za iPhone.

