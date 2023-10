Hoće li hrvatski sudovi huligane zbog ustaških povika konačno kažnjavati zatvorom?

Do sada su mahom dobivali novčane kazne iako su neki bili već ranije osuđivani, također zbog kršenja Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Nepravomoćnom presudom Prekršajnog odjela Općinskog suda u Osijeku najmanje dvojica navijača hrvatske nogometne reprezentacije kažnjena su s 30 dana zatvora zbog pjevanja ustaške koračnice tijekom utakmice Hrvatske i Turske na Opus Areni u Osijeku.

Iako su ove presude nepravomoćne, odnosno kažnjeni navijači još imaju pravo na njih uložiti žalbe, riječ je o, do sada, najvišim kaznama izrečenima za ovu vrstu prekršaja. Barem prema javno dostupnim informacijama iz Sudske prakse.

Novčane kazne

Vikanje “Za dom spremni” ili nekih drugih ustaških pokliča do sada se kažnjavalo mahom novčanim kaznama. Jednu od najviših svojevremeno je dobio Josip Šimunić, nekadašnji hrvatski reprezentativac koji je s travnjaka nakon utakmice povikao “Za dom”, na što mu je publika odgovorila “Spremni”.

Njegov je slučaj među prvima definirao takve povike na stadionima kao pozive na mržnju što ih Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ne dopušta. Predviđa za takve pjesme ili povike novčanu kaznu od 660 do 3.310 eura ili pak minimalno 30 do maksimalnu 60 dana zatvora. Uz to moguće je izreći i zabranu odlaska na sportska borilišta.

Navijači koji su u nedjelju uhićeni zbog pjevanja ustaške koračnice dobili su zabranu od godinu dana.

Reakcija UEFA-e

Zanimljivo je da je osječka policija skupinu od 12 navijača koje se povezuje sa širenjem mržnje privela nekoliko dana nakon utakmice, te dan nakon što je Uefa protiv Hrvatskog nogometnog saveza pokrenula disciplinski postupak zbog diskriminacije.

Naknadna uhićenja uslijedila su i u Rijeci, također nakon reakcije iz Uefa-e, zbog ustaške zastave razvijene na Rujevici tijekom utakmice Hrvatske i Litve.

Šutnja policije

Riječka policija još nije odgovorila na upit N1 o tome kako su navijači koji su imali ustašku zastavu uopće ušli na stadion, budući da, kako su sami priznali, nisu imali ulaznice.

U svojim su obranama nakon privođenja na sud tvrdili da su podmitili zaštitare, no ni policija ni zaštitarska firma nisu to potvrdili na naš upit.

Više neslužbenih izvora otkrilo nam je pak da su se branili objašnjavajući da su dali novac zaštitarima koji su ih bez ulaznica pustili na stadion.

Strože kazne

Bilo kako bilo, ako najnovije presude izrečena za širenje mržnje tijekom utakmice postanu pravomoćne to bi moglo predstavljati ozbiljan zaokret u dosadašnjoj uglavnom blagoj sudskoj praksi protiv huligana.

Naime, u dvadesetak posljednjih javno dostupnih presuda okrivljenici su dobili samo novčane kazne i to u iznosima od 600 do 1.000 eura. Samo je jedan dobio zatvorsku, ali uvjetnu kaznu. Većini su im sudovi izrekli zabranu odlaska na utakmice u idućih 12 mjeseci.

Ako, dakle, Visoki prekršajni sud RH potvrdi kazne od 30 dana zatvora za huligane s Opus Arene to bi doista moglo predstavljati početak nešto ozbiljnije borbe protiv kršenja Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

