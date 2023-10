Hoće li Vukovar ove godine biti u sjeni slova U? “Vidimo europsko licemjerje oko jednog drugog uzvika…”

Podijeli :

Grad Vukovar

Novinari Adrian de Vrgna (RTL) i Jelena Bokun (N1) komentirali su u Točki na tjedan prošlotjednu izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da za Dan sjećanja ovaj grad zaobiđu svi kojima smeta HOS. Penava je predstavio i plakat kojim poziva na Kolonu sjećanja ove godine, a kojim dominira insignija HOS-a i slovo U.

“Tko to zna”, kaže Jelena Bokun na pitanje što je Penava htio s tim plakatom. “Sramotno je da gradonačelnik herojskog grada uoči tužne obljetnice koja bi trebala ujediniti ljude bude taj koji unosi razdor… To je nevjerojatno. Svi ćemo mi doći bez obzira na njegov palakt, na U… Vjerujem da su svi dobrodošli u Vukovar.” Dodaje i da Penava svakako nije onaj tko je organizator Kolone sjećanja i tko može pozivati ili ne pozivati nekoga u grad.

Penavin plakat podijelio i same Vukovarce: “Tu vam se šetaju ratni zločinci, tamo na terasi ih ima”

Zakonodavac nije jasan oko korištenja slova U pa i de Vrgna upozorava da nedosljednost zakonodavca zbunjuje mnoge. “Zašto ne uzmemo role model Njemačke. Zna se da se tamo ‘Sieg Heil’ ne govori. Ali vidimo europsko licemjerje oko jednog drugog uzvika koji se sada koristi u Ukrajini. Ne znam je li Penava bio u HOS-u pa mu je tako stalo do te insignije. Onda to mogu razumjeti. Naravno da to nije smjelo biti prihvatljivo ni tada. Franjo Tuđman se razračunao s tim. … Kad ljudi biraju političare koji nude samo prošlost jer nemaju što iz sadašnjosti, a ni budućnosti… Rade na podjelama. Mržnja je opasna stvar. On je gradonačelnik svih Vukovaraca i treba im ponuditi bolju budućnost. Nadam se da će u tome i uspjeti”, kaže i dodaje kako je u Vukovaru bilo i dostojanstvenih kolona i da nitko ne smije pljuvati po žrtvi Vukovara jer je žrtva tog grada nemjerljiva.

