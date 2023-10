Kada će izbori? Benčić: Očito je da Plenković sam odlučuje; Mažar: Mi smo spremni da budu sutra

Podijeli :

Sandra Benčić iz Možemo i Nikola Mažar iz HDZ-a komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić prošlotjednu akciju oporbe u Saboru. Oporbeni zastupnici lupali su cijelih 60 minuta, koliko je trajalo premijerovo podnošenje izvještaja o radu Vlade, ometajući na taj način Andreja Plenkovića.

Benčić kaže kako kamere cijelo vrijeme snimaju Sabornicu i da se jasno vidi da je Pavliček tražio stanku prije Plenkovića. “Najzanimljiviji dio je da je ni 15 minuta ranije Reiner objašnjavao nekom iz opozicije da on mora, čim netko traži povredu Poslovnika, to i dati. I onda on namjerno i svjesno krši Poslovnik jer se nije usudio reći premijeru da ne može govoriti sad jer govore saborski zastupnici koji su na redu”, govori Benčić. Dodaje i da je otišla do Reinera i rekla mu da to ne radi, da da stanku i da će se nakon nje svi vratiti i smiriti, a u suprotnom će morati staviti prigovor na Odbor za Ustav i Ustavni sud te da im ne treba još jedna situacija koja će utvrditi da je kršen Poslovnik. Ispričala je i kako se Plenković u tom trenutku ničim izazvan okrenuo i rekao joj da se makne. “On, koji je gost u parlamentu. To moramo imati cijelo vrijeme na umu, on odgovara parlamentu, parlament ne odgovara Vladi”, govori Benčić.

Mažar na pitanje zašto se ovo moralo dogoditi kaže da se to pita oporbu te da građani vide ono što “smo mi govorili u posljednje vrijeme”. Objašnjava kako se odmah u startu vidjelo da će oporba zlorabiti Poslovnik. “Tu smo već vidjeli da je cilj oporbe bio destrukcija, oprstrukcija, da javnost ne čuje izvješće predsjednika Vlade”, kaže Mažar. Dodaje i da je on član Odbora za Ustav i da očekuje da se na sjednici tog Odbora utvrde činjenice. “Nažalost dio oporbe želi kroz opstrukciju spriječiti da građani čuju ono što su izabrali”, kaže Mažar. Upitan kako se može boriti protiv legitimnih taktika odugovlačenja, Mažar kaže kako je moguće tražiti da povuku stanke. “Benčić je rekla da je izvršna vlast mora poštovati Sabor. I to smo vidjeli. Predsjednik vlade je sat vremena držao govor i upravo poštujući taj Sabor je održao taj govor kroz opstrukciju… Za to je i uslijedio taj pljesak kojim smo željeli pokazati kako se poštuje institucija Sabora”, govori Mažar koji smatra da je oporba lupanjem pokazala da nema argumenata.

Benčić objašnjava kako je oporba koristila taktiku traženja stanki. “Da, to je bila taktika i bila je legitimna. Možemo se ljutiti, i ljutimo se vrlo često, jer se naše točke stavljaju u večernje termine. I mi nemamo drugih instrumenata. Što se tiče Obora za Ustav mi možemo unaprijed znati kakav će biti stav jer većinu ima HDZ. Mi ćemo se nakon toga obratiti Ustavnom sudu.” Ona dodaje da je oporba već ranije tražila da Reiner ne vodi sjednice ovakve vrste te kaže da se ovo ne bi dogodilo Gordanu Jandrokoviću, ali ni drugim potpredjednicima. “Reiner se izrazito grubo i bezobrazno obraća opoziciji, a kad traže povrede Poslovnika im dijeli opomene i tako ih onemogućava u govoru. … Možda on zbog svog položaja, a to je da je predsjednik Kluba HDZ-a, ne bi trebao voditi sjednice”, kaže.

Mažar kaže kako svaki predsjedavajući ima svoj način vođenja sjednica te da smatra da je Reiner široke ruke pokušavao svima omogućiti da govore. “Ono što je ključno je da stanke koje traju dvije minute jesu oružje kojima netko objašnjava čime je zadovoljan. Ali ovdje smo imali zloupotrebu stanki.” Dodaje i da smatra kako ima kvalitetnijih i boljih mogućnosti kako pokazati neslaganje s temom nego na ovaj način. “Ne samo da smo se zgrozili mi i građani, nego i dio oporbe koji nije sudjelovao i analitičari”, kaže Mažar.

“To da HDZ inzistira na nekoj vrsti učmale pristojnosti u parlamentu kojom bi mi trebali odgovarati na ovo što se događa u Hrvatskoj je potpuno deplasirano. Ako gledamo parlamente dugih demokracija imate dugu praksu izražavanja takvog neslaganja s onim što premijer govori. U britanskom parlamentu to imate i iz redova premijerove stranke ako se ne slažu s onim što govori. Takve taktike su vrlo uobičajene u starim europskim parlamentima. Druga stvar, to da se nakon sedam godina mandata Andrej Plenkovića zainteresirao na pitanje uništavanja državne imovine na pitanju klupa, a ne na predaji INA-e Mađarima, zatvaranju rafinerije, uništavaju Uljanika, Brodarskog, pljačke INA-e, uništavanja HEP-a… Tada se nije interesirao za državnu imovinu i prvi interes koji od njega čujemo je jesu li klupe oštećene akcijom opozicije. Osim toga, da je vidio koliko to ismijavaju građani… Da prva stvar koju spominje su saborske klube. On to kaže i drugi dan saborske službe rade procjenu. Mi imamo instrumentalizaciju i Sabora i saborskih službi od strane izvršne vlasti konstantno, i to nije demokratski standard koji želimo”. kaže Benčić.

Mažar kaže kako je ispod svake razine reći da su saborske službe instrumentalizirane. “Naravno da brinu o inventaru”, kaže Mažar. Beničić dodaje da joj je veliki probelm što u live prijenosu na TV-u gleda kako se uništava državna imovina. Mažar odgovara kako je upravo Vladi i državnim instuticijama spriječena krađa milijardi u INA-i te da je upravo to pokazalo da država funkcionira i radi te da sve europske institucije govore kako u Hrvatskoj postoji vladavina prava. Navodi i kako je europska javna tužiteljica pohvalila Hrvatsku i način na koji se bori protiv korupcije. “Samo nemojte sad početi lupati po stolu”, rekao je Sandri Benčić dok je pokušavala ukazati na nenamjensko trošenje europskog novca. Ona navodi kako samo tri zemlje EU-a imaju manju prosječnu plaću od RH, a 2016. je na tom popisu bilo šest zemalja.

HDZ-ovac kaže kako stvari koje navodi Benčić dovode u zabludu. “Mi moramo biti svjesni da nismo u istoj startnoj poziciji u odnosu na druge države. Imali smo agresiju, morali smo prvo obraniti zemlju pa je onda izgraditi i s uništenim gospodarstvom krenuti hvatati korak za drugima. Od ulaska u EU, BDP je narastao više od 50 posto, RH raste brže od prosjeka članica EU-a.”

Prema anketama velika većina građana ne podržava smjer u kojem Hrvatska ide. Mažar kaže kako je HDZ jedina stabilna politička opcija te da to pokazuje da građani imaju povjerenje u HDZ i politike koje ta stranka ima.

Benčić kaže kako se slaže s tim da Hrvatska zbog rata i drugih situacija tijekom 90-ih i 2000-ih nije bila u istoj startnoj poziciji, ali da ona nije ni govorila o tome razdoblju nego o 2023. i 2016., sadašnjosti i godini kad je Plenković došao na vlast. “Mi smo padali u tom razdoblju”, kaže ona. Dodaje i da je u Hrvatskoj lani najbrže rasla cijena kvadratnog metra nekretnine. “Vi kažete da je to dio demografske politike, otkad je Andrej Plenković na vlasti, iz Hrvatske je otišlo 260 tisuća ljudi, to je Split i Rijeka zajedno. … Mjere koje ste provodili ne da nisu riješile problem nego su pojačale problem”, kaže.

“Imali smo dva potresa i preko 100 milijardi štete. Opet se treba gledati šira slika”, zaključuje i dodaje kako je bitan smjer i stabilnost te da je tisuću obitelji zbrinuto u programu stambenog zbrinjavanja.

Kad će biti izbori?

Izbori će, kaže Mažar, biti u zakonskom roku. “Ima tko će odlučiti. Predsjednik Vlade će ponuditi datum, predsjednik Republike će izabrati. Bit će sve u redu, nadam se”, kaže.

Benčić kaže kako je očito da će izbori biti onda kad Plenković odluči jer je očito da sam donosi sve odluke, a Mažar odgovara: “Mi smo spremni da sutra budu.”

