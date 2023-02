Hrvati bi ovog Uskrsa mogli jesti najskuplja jaja u Europi

Podijeli :

Jakub Kapusnak on Unsplash / Ilustracija

Ako se u sljedećim tjednima ne dogodi kakav preokret, građani Hrvatske bi ove godine za Uskrs, do kojeg je ostalo još sedam tjedana, mogli kupovati najskuplja jaja u Europskoj uniji, sugerira to usporedba veleprodajnih cijena konzumnih jaja u državama članicama.

Hrvatska je, prema podacima Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP), na samom vrhu kad je u pitanju veleprodajna cijena jaja, piše Novi list.

Tako je u prošlom mjesecu Hrvatska imala najvišu prosječnu veleprodajnu cijenu jaja od svih članica Europske unije pa su jaja iz najprodavanijeg razreda L i M u siječnju u veleprodaji u Hrvatskoj koštala 292,49 eura za sto kilograma.

Cijene jaja u cijelom su svijetu u drugoj polovici prošle godine snažno porasle, a uz cijene stočne hrane i energenata, najveći je poticaj tom rastu dala epidemija ptičje gripe od koje je u prošloj godini stradalo više od 50 milijuna komada peradi u Europi. iz činjenice da je veleprodajna cijena jaja u Hrvatskoj najveća, moglo bi se zaključiti da su baš u Hrvatskoj i najveće cijene energenata i stočne hrane, i da je Hrvatsku najviše pogodila ptičja gripa, što ne stoji.

Najbliže Hrvatskoj je susjedna Mađarska gdje je veleprodajna cijena jaja u siječnju u prosjeku bila 277 eura za sto kilograma, odnosno 15 eura niže nego u Hrvatskoj. U susjednoj Sloveniji jaja su u veleprodaji bila jeftinija za čak 27 posto nego u Hrvatskoj.

Čini se da Hrvatskoj baš i nije puno pomogla činjenica da su među prehrambenim proizvodima baš jaja među rijetkima gdje domaća proizvodnja pokriva i do 90 posto potreba, ali samodostatnost očito više nije jamac da će u nekoj državi cijene tog proizvoda biti niže nego u državi koja se mora više oslanjati na uvoz.

Italija je, primjerice, posljednje tri godine imala veću veleprodajnu cijenu jaja od Hrvatske, ali sada su i u toj državi jaja u veleprodaji osam posto jeftinija nego u Hrvatskoj, piše Novi list.

Kad se cijene iz kilograma preračunaju u cijenu komada, prema TISUP-u, prosječna veleprodajna cijena klase L i M posljednjih nekoliko tjedana je bila 0,18 ili 0,19 eura po komadu.

To znači da deset jaja u veleprodaji košta 1,8 ili 1,9 eura. Ista ta jaja u prodavaonicama, ako nije riječ o akciji ili robnoj marki trgovačkog lanca, koštaju od 3,12 do 3,18 eura, što znači da su od veleprodaje do trgovine troškovi distribucije, radnika i PDV-a od pet posto, te trgovačke marže dodali još 71 posto na veleprodajnu cijenu.

Zanimljivo je to kretanje od cijena od proizvođača, preko veleprodaje do maloprodaje i na cijenama voća i povrća, barem prema podacima koje uz TISUP nudi i Državni zavod za statistiku.

Prema najnovijim podacima DZS-a, lani je prosječna proizvođačka cijena krumpira u Hrvatskoj bila 2,40 kuna, na veletržnicama je ona bila 4,60 kuna, odnosno bila je 60 posto veća od proizvođačke.

