Državni vrh u Okučanima: “Bilo je jasno da će ovdje projekt velike Srbije pasti”

Sudionik akcije Bljesak general-bojnik, bivši zapovjednik HRZ-a, Josip Štimac govorio je u Novom danu o akciji čija je danas 28. obljetnica.

Štimac kaže da mu blijede sjećanja na taj period, ali da je to bio naporan rad, između 1991. i 1995. "Mi smo od nule morali, od kojekakvih aviončića i pričuvnih sredstava, stvoriti zakoplovstvo koje će biti u stanju donijeti ovakve pobjede", kaže on.

Štimac govori da je bitno i to da se tada prvi put djelovalo organizirano. "Trebalo je sve te akcije pripremiti", kaže dodajući da su "Samo čekali dan kada ćemo krenuti u akciju". "Znam da su i s protivničke strane da oni to moraju izgubiti, bili su svjesni toga da to što rade nije u redu. I danas znam neke s druge strane, nedavno sam bio na mostu kod Gradiške gdje je poginuo Rudi (Rudolf Perišin, op.)... To je bio jedan izvanredan čovjek", prisjeća se Štimac.