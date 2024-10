Hrvatski zastupnici skinuti s leta u Beogradu: “Gledali smo u autobus koji je stajao na pisti”

Podijeli :

Denis Kapetanović/PIXSELL/ilustracija

Izaslanstvo Hrvatskog sabora sudjelovalo je u Albaniji na konferenciji Srednjoeuropske inicijative. Tijekom povratka iz Tirane, u Beogradu se nisu mogli ukrcati na let za Zagreb.

Troje saborskih zastupnika doživjelo je neugodnost na letu iz Tirane prema Zagrebu. Tijekom presjedanja u Beogradu skinuli su ih s leta i rekli im da su zakasnili na transfer te da ovdje moraju prenoćiti. S leta su skinuli i njihovu prtljagu.

Incident za kojeg još nisu dobili službeno objašnjenje, prepričao je na Facebooku zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel. S njim su na letu bili i zastupnici Draženka Polović iz Možemo! te Anamarija Blažević HDZ.

“Na putu iz Tirane za Zagreb izaslanstvo Sabora, nas troje zastupnika i gospođa iz stručne službe, ‘sasvim slučajno’ smo u Beogradu skinuti sa leta za Zagreb”, napisao je Peternel na Facebooku.

“Na izlazu smo gledali u autobus koji je stajao na pisti spreman putnike odvesti do aviona, ali nam je objašnjeno da smo ipak zakasnili i moramo u Beogradu prenoćiti. Čak su znali da će nam i prtljaga zakasniti pa su je unaprijed izbacili na traku umjesto u avion za Zagreb”.

Nedugo nakon ove obajve, oglasili su se iz srpske aviokompanije.

“Uvidom u sustav i detaljnom provjerom podataka utvrđeno je da putnici nisu došli do izlaza za ukrcavanje do trenutka koji je za to predviđen. Shodno definiranim procedurama u avijaciji putnici koji zakasne na let ne mogu se na njega ukrcati, samim tim ni ovi putnici nisu mogli biti primljeni na let.

Srpska nacionalna avio-kompanija je za spomenute putnike osigurala alternativni let i hotelski smještaj”, objavili su iz Air Srbije.

