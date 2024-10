Iranski veleposlanik ekskluzivno za N1: Ili će Izrael zaustaviti krvoproliće ili…

Podijeli :

N1

Veleposlanik Irana u Hrvatskoj Saeid Khatibzadeh u Pregledu dana s Ninom Kljenak komentirao je sukob na Bliskom istoku između Izraela i više zemalja u okruženju, s naglaskom na Iran.

Cijeli svijet pomno prati što se događa, a podosta ovisi o tome kakve poteze će vući Iran. Pa je ključno pitanje postoji li dovoljno političke mudrosti u toj zemlji da se spriječi sukob širih razmjera.

Analiza: Iran može izgubiti sve u ratu s Izraelom. Zašto se odlučio na ovako rizičan potez?

“Iran pokušava izbjeći sukob, bez obzira na brojne provokacije Izraela. Dosad smo učinili sve kako bismo izbjegli opći rat. Naša sinoćnja reakcija uslijedila je nakon višemjesečnog suzdržavanja. Ako pogledate slijed događaja unazad nekoliko mjeseci, pokušali smo dati prostora diplomaciji, sve kako bismo postigli mir i stabilnost. Nakon izraelskog atentata i ubojstva čelnika političkog ureda Hamasa na iranskom tlu, na dan inauguracije predsjednika, to se ne može ignorirati. Tad smo dobili poruke Europljana, Amerikanaca i naših prijatelja u regiji da će pokušati doći do sporazuma. Svi su oni vidjeli da Netanyahu i Izrael ne žele primirje. Imali su šansu za razgovor, ali izbjegli su to”, kazao je Khatibzadeh pa dodao:

“Smatraju da kolektivnim kažnjavanjem Palestinaca i kolektivnom agresijom na Libanon mogu postići mir. No, to je iluzija. Što god da je Iran učinio ili izbjegavao učiniti, do sinoć, jest suzdržavanje. Naše su akcije bile odmjerene i limitirane. Ciljali smo samo vojne i obavještajne centre, nismo gađali civile. Htjeli smo poručiti da što je previše je previše. Učinili smo to u cilju zaštite naših građana.”

Zapad tvrdi da se Izrael ima pravo braniti.

“Ubojstvom 41.000 nedužnih Palestinaca, od toga 20.000 djece? Što je učinio premijer Izraela, u zgradi Ujedinjenih naroda poderao je Povelju UN-a i Izrael je glavnog tajnika UN-a proglasio nepoželjnim na svom teritoriju. Nemamo posla s običnim nego neobuzdanim režimom, koji gura agendu činjenjem zločina i ubijanjem.”

“Da nema okupacije ne bi bilo ni Hezbolaha”

Netanyahu krivi Iran da je pogurao Bliski istok u rat i smatra da pobjeđuje u ovom sukobu.

“Pobjeda je nešto što se tek treba definirati. Ako je to dobiti etiketu ubojice, tad je on definitivno pobjednik. Tvrdi da njegova vlast želi pobijediti Hamas i Hezbolah, ali prvog dana kad je 2006. Hamas pobijedio na izborima, uvedene su sankcije kojima se pokušalo dehumanizirati njih, ali i Palestince. Što se Hezbolaha tiče, to je legitimna organizacija koja se bori protiv okupacije. Da nema okupacije i da nije bilo invazije 1982., ne bi bilo ni Hezbolaha.”

Ipak, Izrael ih smatra terorističkom skupinom.

Iran i Izrael: Kako su saveznici postali neprijatelji?

“Imamo međunarodno pravo. Ako nema okupacije i ako izraelski režim danas odluči zaustaviti je, pokret otpora bio bi nepotreban. Kad bi se vratili poštivanju međunarodnih zakona i libanonskih granica, sve bi završilo. Oni su napravili invaziju na sve zemlje u okruženju. Znamo što je legitimno, a što nije, ali nemamo posla s normalnim režimom.”

U isti mah, brojne analize ovih događaja ukazuju da se Izrael našao u ratu zahvaljujući Netanyahuovim potezima, koji bi mogli uvući u sukob i Amerikance.

“On čini sve da regija reagira. Sve zemlje u regiji postavljene su u poziciju gdje im je reakcija neizbježna. Sve se uvlači u krug kaosa. Trebamo diplomaciju kako bi se izbjegao sukob. No, čini se da Amerikanci i Izraelci ne razgovaraju, dio su ratnih zločina. Bombe dolaze iz SAD-a, oni su dio tog rata”, komentirao je Khatibzadeh.

Ne vjeruje da UN ima ikakvu snagu u ovoj priči, baš kao ni europske zemlje.

VIDEO / Pogledajte prizore ispred sjedišta Mossada nakon iranskog napada

“Nemaju moć ili volje. Stoga, mislim da ćemo ili morati imati konkretni kolektivni odgovor, odnosno, poruku Izraelcima da se zaustave krvoproliće i ubijanje nevinih, ili ćemo svi biti uvučeni novu rundu napetosti.”

Predsjednik Irana poručio je da se ne ulazi u sukob s Iranom.

“Najprije je rekao da ne želimo niti ne tražimo rat. To svijet mora znati, ali što je previše je previše. Mi smo sidro sigurnosti u regiji i Iran je najstarija civilizacija na svijetu. Rat je protiv volje građana regije, a korijen problema više od 70 godina je izraelski režim. Želimo mir, želimo da diplomacija profunkcionira. Ne smije biti krivog proračuna u vezi Irana jer on ima pravo zaštititi se. Ne daj Bože, ako se tako preračunaju i pomisle da mogu činiti zlodjela u Iranu, doći će do žestokog odgovora. Vjerujemo da je jedini jezik koji Netanyahu i njegov pokvareni režim razumiju, legitimni odgovor samoobrane.”

“Uz nas su svi susjedi u regiji”

Veleposlanik je naglasio da Iran želi pravedno rješenje za Palestinu, što uključuje Židove, kršćane i muslimane.

“Tražimo demokratsko glasanje o političkoj budućnosti Palestina. To bi donijelo pravdu svim pripadnicima lokalnog stanovništva. Sve drugo nije održivo. Ali, Netanyahu je odbio sve prijedloge i misli da je Izrael iznad zakona, misli da apartheidski režim može opstati. On predstavlja egzistencijalnu krizu. Prijete svima taktičkim nuklearnim oružjem, možete li to zamisliti?”

Što se saveznika tiče, kaže da su uz Iran su svi susjedi.

Božo Kovačević: Iran je napravio ozbiljnu grešku

“Imamo dobre odnose sa svim susjedima, Saudijskom Arabijom, Katarom, Afganistanom, Turskom, Irakom… Zašto? Jer smo zemlja koja prirodno pripada Bliskom istoku. Oduvijek smo tamo i želimo biti tamo. Nismo neka ad hoc tvorevina koja se ne ponaša odgovorno. Imamo dobre odnose sa svima, bez obzira na uspone i padove. Sve zemlje imaju uspone i padove. No, kad imate aktere koji se ponašaju neodgovorno, imate probleme u regiji. Mislim da će nam dobri odnosi svih zemalja u regiji pomoći prebroditi sve padove.”

Uloga Ujedinjenih naroda mu je teška za utvrditi.

“Čujemo razne stavove. Neke zemlje članice imaju iskustva na Bliskom istoku, neke nemaju. Važno je da vide što je tamo neuspjeh. Moramo usvojiti pošten i pravičan pristup za budućnost Bliskog istoka i tu govorim o onome što se događa na Levantu i palestinskom teritoriju. Trebamo reviziju neuspjelih strategija i odriješenih ruku za izraelski režim. Neki su pak skloni pratiti ono što kažu u Washingtonu.”

I u Hrvatskoj se čini da imamo dvije različite politike ili pogleda na poziciju Palestine. Predsjednik je za njeno priznanje, premijer i Vlada podržavaju dvodržavno rješenje, ali žele pričekati s istupanjem oko toga.

“Razgovaram sa svima u Hrvatskoj, predsjednikom i Vladom. Poštujem hrvatsku vanjsku politiku i smatram da je jedna od razumnijih. Imate društva u kojima se vode brojne debate i rasprave. To je slično kao situacija u Iranu. Važno mi je sljedeće, to poimanje da Hrvatska daje prioritet diplomaciji i miru. Sviđa mi se taj pristup”, zaključio je Saeid Khatibzadeh.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Izrael u sukobu s tri militantne skupine koje podržava Iran, evo što se zna o njima FOTO / Slavlje u Teheranu nakon napada, zapalili izraelsku zastavu