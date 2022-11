Podijeli:







Specijalistica obiteljske medicine Davorka Došen Mrak u Dnevniku N1 televizije u subotu iznijela je nekoliko kritika na račun nove reforme zdravstva. Među ostalim, nazvala ju je kozmetičkom. U ponedjeljak je obaviještena da HZZO šalje kontrolu u njenu ordinaciju.

“Danas sam dobila mail o cjelovitoj kontroli HZZO-a. Nije slučajno da mi se drugi ili treći put ovo događa. Zadnji put sam rekla da mi to pomalo ide na živce, da me se svaki put nakon što dam izjavu – kontrolira. Prvo, da nisam čista, ne bih izlazila u javnost. Radim se u skladu sa zakonima, drugo, ovo stvarno izgleda kao da nije slučajno”, kaže Došen Mrak danas za N1.

O svemu će se, kaže, konzultirati sa svojim kolegama, ali već je neke od njih obavijestila da je spremna izaći van s tom činjenicom. Kaže da su prije često kontrolirali i neke druge liječnike koji su poznati javnosti i koji se ne libe jasno i glasno reći što misle o stanju u zdravstvu.

“Zato ljudi ne izlaze u javnost. Ali, što je ovo došlo… Ja nisam ništa rekla protiv HZZO-a, rekla sam sve kako stoji i ništa nije utuživo, a to što se to njima ne sviđa, to je drugi par čarapa”, kaže i dodaje: “Sigurno da je ovo jedna od metoda zaplašivanja, ali ja nisam dijete. A drugo – čista sam. Da nisam čista, rekla bih da ne idem van, da ću biti u problemima ako mi dođe HZZO.”

Redakcija N1 televizije obratila se HZZO-u za komentar, a oni pak navode da to nema nikakve veze s njezinim medijskim istupom.

“Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) kontrole ugovornih ordinacija provodi temeljem plana ako se provodi redovita kontrola ili temeljem predstavke ako se provodi izvanredna kontrola. Kontrola ordinacije dr. Davorke Došen Mrak planirana je godišnjim planom jer se provodi cjelovita kontrola. Dakle, riječ je o redovnoj kontroli u okviru godišnjeg plana za 2022. godinu koja se poklopila s medijskim nastupom doktorice, no unaprijed planirana kontrola ni na koji način nije povezana s nastupom doktorice Došen Mrak”, poručili su iz HZZO-a u odgovoru na naš upit.

