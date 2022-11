Podijeli:







Specijalistica obiteljske medicine Davorka Došen Mrak u Dnevniku N1 televizije u subotu iznijela je nekoliko kritika na račun nove reforme zdravstva. Među ostalim, nazvala ju je kozmetičkom. U ponedjeljak je obaviještena da HZZO šalje kontrolu u njenu ordinaciju.

“Danas sam dobila mail o cjelovitoj kontroli HZZO-a. Nije slučajno da mi se drugi ili treći put ovo događa. Zadnji put sam rekla da mi to pomalo ide na živce, da me se svaki put nakon što dam izjavu – kontrolira. Prvo, da nisam čista, ne bih izlazila u javnost. Radim se u skladu sa zakonima, drugo, ovo stvarno izgleda kao da nije slučajno”, kaže Došen Mrak danas za N1.

O svemu će se, kaže, konzultirati sa svojim kolegama, ali već je neke od njih obavijestila da je spremna izaći van s tom činjenicom. Kaže da su prije često kontrolirali i neke druge liječnike koji su poznati javnosti i koji se ne libe jasno i glasno reći što misle o stanju u zdravstvu.

“Zato ljudi ne izlaze u javnost. Ali, što je ovo došlo… Ja nisam ništa rekla protiv HZZO-a, rekla sam sve kako stoji i ništa nije utuživo, a to što se to njima ne sviđa, to je drugi par čarapa”, kaže i dodaje: “Sigurno da je ovo jedna od metoda zaplašivanja, ali ja nisam dijete. A drugo – čista sam. Da nisam čista, rekla bih da ne idem van, da ću biti u problemima ako mi dođe HZZO.”

Podsjetimo, dr. Došen Mrak u subotu je za N1 telelviziju iznijela svoje dojmove o reformi zdravstva koju je predstavio ministar Vili Beroš i rekla kako je riječ tek o kozmetičkoj reformi te da u novom prijedlogu zakona ne vidi ništa ni za struku ni za pacijente.

Liječnica navodi i podatak za koji kaže da je javno dostupan, da je HZZO prošle godine izvršio 10.800 kontrola, a od toga čak 10.400 u primarnoj zdravstvnoj zaštiti. Kaže kako i KoHOM, u kojemu je aktivna članica, često upozorava na postupanje HZZO-a vezano uz bolovanje.

“To dovoljno govori da nas se stišće i plaši”, kaže dr. Došen Mrak.

“Kozmetička reforma”

Dr. Došen Mrak i u subotu je naglasila kako KOHOM već dugi niz godina upozorava na devastaciju obiteljske i primarne medicine, veliki nedostatak liječnika te da mladi ljudi ne žele ostati raditi u obiteljskoj medicini zbog niza stvari.

“Nas već odavno brine činjenica da će milijun ljudi ostati bez svog izabranog liječnika. Ako to nije alarmantno, ne znam što je. Sigurno da je o tome trebalo puno ranije misliti i planski ljude poslati na edukacije, školovanja, specijalizacije te im osigurati sve uvjete za život i rad, osobito u ruralnim i otočkim područjima”, rekla je.

