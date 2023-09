I vino na udaru inflacije: Cijena gemišta bi mogla otići drastično gore

Podijeli :

Ilustracija

Grožđe je značajno poskupjelo u odnosu na lani. Dok se lani u ovo doba kilogram grožđa sorte graševina ili rajnski rizling mogao nabaviti za pet do šest kuna, ovih je dana cijena oko 50 posto viša. Danas gotovo i nema grožđa za manje od euro za kilogram.

Tako se graševina na području Križevaca prodaje za 1 euro, u Cestici kod Varaždina cijena je 1,20 eura. Na području Plešivice pak muškat žuti može se kupiti za 1,40 eura, piše Danica.

U Drnišu je kilogram grožđa oko 1,30 eura, a na području Šibenika 1,40 eura. U Nerežišćima na Braču kilogram plavca malog prodaje se za čak tri eura. Općenito, južne sorte su osjetno skuplje od grožđa na sjeveru.

I cijena mošta otišla je narasla. Mošt se danas na sjeveru prodaje od 1,50 do 1,80 eura za litru. Lani se u Podravini mošt prodavao u prosjeku za sedam do osam kuna, što znači da je poskupio za 60 do 70 posto.

Gemišt i duplo skuplji

Nema nikakve sumnje da će to za sobom povući i rast cijena vina. Dakle, pripremite se na činjenicu da ćete omiljeni gemišt plaćati osjetno više nego prošle jeseni. Prema prvim procjenama vinara i vinogradara sa sjevera, gemišt bi u odnosu na lani mogao biti i duplo skuplji.

Značajno je poskupjelo i stolno grožđe za jelo koje se prodaje na tržnicama. Kilogram stolnog bijelog protekli je tjedan na hrvatskim tržnicama stajao u prosjeku 3,53 eura, što je čak 46 posto više nego tijekom rujna prošle godine kad je prosječna cijena iznosila 2,42 eura.

Protekli je tjedan grožđe bilo najskuplje na tržnici u Rovinju, čak 8 eura za kilogram. U Varaždinu je prosječna cijena stolnog bijelog grožđa iznosila 4,25 eura, Zagrebu 3,50 eura, Čakovcu 2,75 eura, a u Koprivnici je bilo najjeftinije s cijenom od 2,50 eura.

