Podijeli:







Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Ravnatelj Imunološkog zavoda Vedran Čardžić komentirao je u Novom danu N1 televizije informacije vezane za budućnost Zavoda, kao i one vezane za njegov odlazak s čela Imunološkog.

Već neko vrijeme kruži informacija da bi moglo doći do promjene na čelu Imunološkog zavoda i da bi Čardžića mogla zamijeniti Marija Bubaš. Našoj Sandri Križanec sada je pojasnio kakav slijed događaja je doveo do te priče.

“Nije se dogodilo ništa. Zavod zadnjih osam godina postoji kao društvo i kao ustanova. Osnovna ideja tadašnje vlade je bila da se sve aktivnosti prebace na ustanovu i društvo se gasi. Da bi se to moglo napraviti, Skupština je 2016. trebala potvrditi tu odluku, ali nije. Tri i pol godine sam ja bio i jedno i drugo i u tom smo periodu pripremili financijske izvještaje. Taj nastavak priče se svodi na to da treba provesti postupak, što u konačnici znači da država treba preuzeti imovinu i obveze društva. Ustanova s tim nema ništa. Budući Imunološki će nastaviti raditi kroz ustanovu. Marija Bubaš je u lipnju postala ravnateljica društva, ali je prešla raditi u Ministarstvo i ovih dana se mora potvrditi netko drugi na čelu društva”, objašnjava Čardžić.

vezana vijest Bubaš tek postala direktorica Imunološkog, a već mora dati ostavku

Sukoba interesa, poručuje, nema.

Prema njegovim riječima, poslovi, ljudi i procesi su preseljeni iz društva u ustanovu i ustanova može voditi sav posao. Društvo ima dugove i imovinu, imovina je nešto veća pa i kad država preuzme sve na sebe, neće biti u gubitku, objašnjava.

Čardžić kaže da Imunološki ostaje gdje jest dok se ne napravi tvornica. “Mi radimo pogon za proizvodnju zmijskog antitoksina, na zemlji koje je ustanova vlasnik. Općina Rugvica nam je poklonila zemlju i ustanova je vlasnik parcele od gotovo 70 tisuća kvadrata.”

Kaže i kako se od ’95. vodi postupak povrata zemlje u Brezju, ali da još uvijek nije jasno što će se dogoditi na kraju i hoće li dio zemlje biti vraćen bivšim vlasnicima. Zbog tog su se odlučili za gradnju pogona u Rugvici.

Tvornica u Rugvici bi mogla biti gotova za četiri godine, kaže Čardžić i objašnjava kompleksne procese koje treba završiti da bi do konačne proizvodnje i došlo.

Trenutno se borbe vode, govori, na više kolosijeka.

Strateški interes

Na pitanje treba li Imunološki biti tvrtka od strateškog značaja, Čardžić kaže: “Tek kad su neki problemi, onda svi postaju svjesni koliko nam trebaju strateški proizvodi. Ja sam to nekoliko puta rekao, to su strateški proizvodi. Netko će reći zašto sad krećemo sa zmijskim, on nije bitan. Bitan je, mi smo turistička zemlja, ako nekog ugrize zmija, to je strateški proizvod. Kad jednom ovladate tehnologijom, onda se širite…”, objašnjava.

“Kad su strateški proizvodi u pitanju, ako imate ikakvu logiku, nećete gledati na svaki euro jer će vam se to vratiti. Kad imate strateški proizvod, sasvim je logično da je i firma od strateškog značaja, proglasili vi to ili ne. Strateški se ne privatizira, ne možete se dovesti u situaciju… Kad su nesigurna vremena, svatko će prvo zadovoljiti svoje potrebe. Zato si možemo omogućiti barem da ovi proizvodi budu naši i da ih imamo dovoljno. Idemo napraviti taj Imunološki za našu djecu i njihovu djecu”, kaže.

“Da nemamo potporu Vlade ne bismo mogli ovo napraviti. Ne samo potporu, nekad je i… Prije dvije, tri godine, ministar Beroš nas je digao s godišnjeg da idemo to napraviti. Kad smo krenuli u tu priču, nije bilo natrag. Da, imam potporu, ne možete to sami”, govori.

Isplativi proizvodi

“Da imamo gdje, sutra bismo mogli proizvoditi virusna cjepiva protiv morbila i rubele”, kaže Čardžić dodajući da je tržište za ova cjepiva ogromno. Iako cjepivo nije atraktivno za europsko tržište, jest za neka mnogo veća, recimo indijsko ili dijela Afrike. Imunološki bi mogao proizvesti oko 250 milijuna doza, a prema Čardžićevim riječima isplativost takve proizvodnje uopće nije upitna.

Nadogradnja na ovu proizvodnju bit će zmijski antitoksin. “Cijeli ovaj sredozemni bazen ima nestašicu tih proizvoda i oni su traženi. Računao sam, mi ćemo taj pogon isplatiti za četiri do pet godina”, kaže.

Na hrvatsko tržište zasad planiraju ići preko veledrogerija, ali pošto je malo tržište, ne isključuje ni mogućnost da svoje proizvode na tržište plasiraju sami. Za vanjsko tržište planiraju ići preko partnera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.