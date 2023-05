Infografika HGSS-a: Pogledajte koliko su puta intervenirali zbog poplava

Podijeli :

HGSS

Zbog obilnih kiša posljednjih dana u dijelovima zemlje gdje su trajale žestoke borbe s poplavama, zatražena je i pomoć volontera HGSS-a. Na ukupno šest županija koje su pogođene poplavama angažirano je preko 100 spašavatelja iz 9 stanica HGSS-a diljem Hrvatske, objavili su iz HGSS-a.

Timovi spašavatelja iz stanica Gospića, Zadra, Šibenika i Splita, raspoređeni su odmah na područje Gračaca, Srba i Obrovca gdje su danima radili na spašavanju ljudi i imovine. Dodatno u prilog operativnoj snazi HGSS-a ide i činjenica da je svega petnaestak spašavatelja pokrilo cijelo to područje kako bi se oslobodili ostali interventni timovi iz drugih stanica koji su stavljeni u pripravnost za potencijalna druga žarišta. Naime, prognoze za kiše najavljivale su dodatne poplave što se uskoro i ostvarilo, kažu iz HGSS-a.

Prvo je stanica Karlovac angažirana sa svim raspoloživim timovima na području Duge Rese uz Mrežnicu gdje je za pomoć poplavom pogođenih područja do danas sudjelovala u dvadesetak intervencija s ukupno 42 spašavatelja, 4 vozila i 3 čamca. Osim spašavanja stanovništva te prijevoza vreća pijeska čamcima i terenskim vozilima, članovi su prevozili pacijente na dijalizu, pacijente iz bolnice do doma te dostavljali hranu i lijekove na poplavljena odnosno nepristupačna područja. Također, članovi Stanice Karlovac izvlačili su osobni automobila iz Mrežnice kod Gornjeg Mrzlog polja, kamiona kod PPK, čamcem su prevezli naponski kabel za potrebe ispumpavanja vode na stadionu Čavlek. Cijelo to vrijeme pratila ih je kritična situacija na području uz rijeke Koranu i Kupu zbog čega je zatražena i pomoć članova HGSS-a iz Stanice Ogulin koja se istovremeno bavila sanacijom poplavljenog područja na području Ogulina.

U Hrvatskoj Kostajnici i Dvoru uvedeno je izvanredno stanje uslijed porasta vodostaja Save i Une zbog čega je tamo angažirana pomoć spašavatelja iz Stanice Novska. Na poplavljenim područjima odrađeno je 17 intervencija s 4 pripadnika HGSS-a i jednim čamcem. Zbog izvanrednih potreba na terenu, angažiran je i tim od 5 spašavatelja iz Stanice Koprivnica te jedan čamac.

Također, HGSS Stanica Čakovec u protekla 24 sata imala jednu intervenciju lociranja skele u koju su bili uključeni 2 pripadnika HGSS-a s bespilotnim letjelicama i jednim čamcem. Osim toga, aktivno se radio na izvidu terena uz Muru s jednim timom od 3 pripadnika HGSS-a s jednim čamcem.

