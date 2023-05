Podijeli :

Na karlovačkom području stanje nije dobro iako se čini da je veća katastrofa izbjegnuta. U naselju Borlin ulice su poplavljene, javlja naša Katarina Brečić.

Kupa je dosegla maksimum, Mrežnica je oko nule, očekuje se povlačenje vode kroz nekoliko dana.

“Ljudi se se stvarno angažirali. Poplavili su podrumi, dio dvorišta, ali to je najmanji problem, sreća da voda nije u kući, a to možemo zahvaliti obrambenom zidu. Podrumi nam poplave jednom do dvaput u godini. Nisam nostalgičar, ali u bivšem sustavu kad su to bili viši interesi, onda se to rješavalo”, rekao nam je Rudolf iz Karlovca.

“Voda je u kući, prizemlje je poplavljeno. Već peti put zaredom. Uništeno je sve, prizemlje komplet. Kao gejziri izlaze na mjestu gdje su pragovi”, rekao je drugi susjed.

