Penava neće izbaciti Dabru iz stranke: On je naš adut za lokalne izbore

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održava konferenciju za medije povodom snimki koje su bile temelj za ostavku ministra poljoprivrede Josipa Dabre.

Prvotno je bilo zamišljeno da Dabro sam održi konferenciju, ali i međuvremenu je predao ostavku, navodno nakon što mu je to naredio premijer Andrej Plenković. Stoga, više će otkriti njegov stranački šef Penava.

Plenković natjerao Dabru na ostavku jer je vidio još snimki na kojima puca iz pištolja

“Razgovarao sam s njim kao prijateljem zbog snimki koje do tog trenutka nisam vidio. Ovo je utjecalo na njega i njegovu obitelj. Jer, dok govorimo o snimkama, moramo znati da su one privatnog karaktera i da su poslane ljudima za koje je mislio da su mu prijatelji. To nije bilo namijenjeno široj publici. Prigodom tretiranja ovog problema molim i apeliram da interes obitelji Josipa Dabre bude u fokusu javnosti.”

Kazao je da takvo ponašanje nije primjereno ni dostojno ministru, kao i da u DP-u osuđuju tako nešto. Ipak, pohvalio je rad svog stranačkog kolege.

“Spasio je šećernu industriju u Hrvatskoj, doveo je reda u poljoprivredu tijekom kratkog vremena, zaustavio je pad proizvodnje mlijeka, osmislio je programe za male i veće proizvođače hrane, a uhvatio se u koštac s centralizacijom zakupa poljoprivrednih zemljišta. Složit ćemo se svi da je demonstrirao karakter ministra s velikom energijom i nazoćnošću na terenu.”

Dabro ostaje u stranci kao glavni tajnik, a ostaje i u Saboru. Penava kaže da je on adut za što bolji rezultat na lokalnim izborima. Također, potvrdio je da se traži njegova zamjena na ministarskoj poziciji.

“Nemojmo zaboraviti da je Dabro odrastao tijekom rata, na području gdje se on vodio. Jasno da to nosi svoje posljedice. Apsolutno, na svaki način, u želji pomoći oblikovanju kvalitetnog hrvatskog društva, ističemo da je bilo kakvo mahanje oružjem nama neprihvatljivo. Ali, moramo biti svjesni da smo okruženi ljudima i prijateljima koji su branili oružjem ovu zemlju. Živimo u takvom ambijenti i nosimo kao društvo traume iz tog perioda.”

Nije mogao komentirati radi li se o pravim ili manevarskim mecima.

UŽIVO Josip Dabro podnio ostavku: Ostaje u Saboru i Domovinskom pokretu

“Neka DORH i sve institucije istraže što treba po ovom pitanju. Pod broj jedan, zaštita obitelji Josipa Dabre je prioritet. On ni u jednom trenutku nikoga nije ugrozio, a za to što je napravio snosi posljedice. No, mora se reći i da postoje ozbiljniji slučajevi od ovog, nestali milijuni i milijarde”, kazao je Ivan Penava te dodao da je u kontaktu s premijerom.

