Plenković natjerao Dabru na ostavku jer je vidio još snimki na kojima puca iz pištolja

Brzoj ostavci Josipa Dabre koja se doslovno dogodila preko noći kumovala je, doznaje se, njegova navika da na potpuno neprimjerenim mjestima puca iz oružja, to snima i onda dijeli prijateljima.

Prema informacija iz upućenih izvora, sinoć je iz raznih zatvorenih grupa počelo izlaziti još snimaka Josipa Dabre koji je očigledno sebe volio snimati dok puca. Dabro je za to optužio isključivo Marija Radića, koji tvrdi da to nije istina i da se ne radi o samo jednoj snimci nego više njih. Kao i da ih nije dobivao samo on.

Saznanja o novim skandaloznim snimkama pucanja na otvorenom došla su i do vrha Vlade te je od Dabre premijer Plenković zatražio da odmah podnese ostavku.

Jedan od sugovornika Jutarnjeg lista, koji je dobro upućen u noćašnja zbivanja u Vladi, kaže kako je objavljena snimka bila pravno, politički i moralno neobranjiva, ali da su snimke koje javnost još nije vidjela bile kap koja je prelila čašu.

