Kekin o suprugovoj kavi s Jelavićem: Tko bi od građana u toj situaciji pomislio – sigurno me Pravi želi navući na kavu

Podijeli :

Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o spornoj kavi njenog muža i Nikice Jelaviće te kupovini zemljišta u Istri zbog kojeg je, kako smo neslužbeno doznali, DORH pokrenuo izvide.

Ivana Kekin optužila je Dragana Primorca da joj nastoji podmetnuti aferu s malverzacijama: “Nacional je objavio i potvrdio moje sumnje da je 3.11. primio poziv od osobe iz najužeg kruga oko Dragana Primorca koja im je pokušala podvaliti lažnu konstrukciju o tome da postoje nekakve malverzacije oko našeg zemljišta u Istri. Sigurna sam da je to istina zato što je mene moj muž zvao 4.11. i rekao ’zvao me neki novinar Nacionala i pitao me oko zemljišta’. Nakon toga je novinar rekao Miletu da su oni to provjerili i da to nije točno.”

Primorac o izvidima koje je pokrenuo DORH: Iznimno je važno da uvijek sve ispliva na površinu dana N1 neslužbeno doznaje: DORH provodi izvide oko zemljišta koje su Kekini kupili u Istri

Dodala je da je Mile Kekin vlasnik nekretnina te da je zato pitanje oko zemljišta bilo upućeno njemu: “5.11. je bio i poziv nogometaša, navodnog, to je taj vremenski slijed.”

“Ja nisam očekivala u predsjedničkoj kampanji da trebam paziti da mi se u životu ne pojavljuju kontroverzni poduzetnici. Nije ni moj suprug. To nije odlika naivnosti, mi smo na svašta bili spremni… da se propituju zemljišta, ovo ono. To da se netko lažno predstavlja da bi vas namamio na kavu, ja se pitam, tko od građana ove zemlje bi u toj situaciji pomislio: Sigurno me Pravi želi navući na kavu”

“Kako je ta priča došla u medijski prostor? O tome je pisao osuđeni diler kokainom koji po rukama lijepi svastike, i onda isti dan saznajemo da je DORH navodno pokrenuo izvide. HDZ-ov dečko Ivan Turudić navodno pokreće izvide. Meni je svejedno, neka izviđaju koliko ih je volja, sve je čisto kao suza”, govori Kekin.

Odgovorila je na pitanje koji je motiv za pokretanje priče: “Ne mogu biti sigurna, mnogima sam stala na žulj”.

“Nismo svi isti”

Mile Kekin: “Nikica Jelavić me pozvao na kavu. Ostao sam bez riječi – nisam se našao s nogometašem”

“Krajnji cilj ovoga je da se napadima, lažima na mene, moju obitelj i stranku pokaže da smo svi isti kako bi se stvorila još dublja apatija kod birača da smo svi isti, nismo svi isti”, kazala je Kekin.

Istaknula je da je važno primijetiti: “Ovih sedam dana istu pjesmu pjevaju Gordan Jandroković, Ante Sanader, niz HDZ-ovih saborskih zastupnika, Velimir Bujanec i Nikica Jelavić i to je Hrvatska u kojoj smo se mi našli. To su iste rečenice ’ovi iz Možemo se prave moralne vertikale, a sada se vidi da nisu’.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

HZMO ima dobre vijesti za 84.950 korisnika Orban u panici: Ovo je osoba koja bi ga mogla zamijeniti