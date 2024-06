Kekin o legioneli: Ponavlja se da su umrli bili teški pacijenti. Pa nisu zato bili osuđeni na smrt!

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo i liječnica, Ivana Kekin, bila je gošća Intervjua tjedna u TNT-u kod naše Mile Moralić te je govorila o problemima u zdravstvenom sustavu.

Kekin se na početku osvrnula na zarazu legionelom u KBC-u Zagreb uslijed čega su tri osobe preminule. Navodi da se zaraza događa i u drugim bolničkim sustavima i da hrvatski nije iznimka.

“Ono što je razlika između naših sustava i sustava koji bolje funkcioniraju je način na koji se prvo preveniraju takvi incidenti, kako se otkrivaju i ono što je ključno, kako se njima nosimo, odnosno što iz njih učimo”, navodi Kekin.

Zastupnicu je ovaj slučaj posjetio i na neke druge. “O legioneli u KBC-u znam što i drugi iz medija. Mi nismo zapravo na kraju dobili puni opseg informaicja, kad se to saznalo, kad je HZJZ izašao, koje su bile njihove preporuke… Bez obzira na to, mene je taj slučaj podsjetio i na druge slučajeve gdje je reakcija nadležnih bila identična. Hoćemo li od pandemije gdje smo izašli valjda najgori u EU-u, 18.000 ljudi je umrlo, pa neki prominentni slučajevi poput Vladimira Matijanića koji je danima zvao hitnu da bi na kraju umro jer nije na vrijeme uspio dobiti hitnu pomoć, pa slučaj Budak koja je sa sedam mjeseci zakašnjenja saznala da ima karcinom dojke, slučaj Mirele Čavajde koja na kraju nije ni uspjela ostvariti ono što joj zakon garantira…”

Sporna komunikacija

Kekin se osvrnula i na komunikaciju u ovim situacijama. “U svim tim slučajevima nadležni ljudi kad ih se pozove na odgovornost i pita kako je to moguće, kažu da je sve odrađeno kako treba, da nitko nije pogriješio, da su ispoštovana sva pravila, ali su ljudi umrli.”

Navodi da tako ne možemo popravljati sustav. “Ako je sve što radimo izvrsno, što bismo išta mijenjali?!”

Javnost je za slučaj zaraze legionelom na Rebru s dva mjeseca zakašnjenja. Unatoč tome što se navodi da je legionela sveprisutna, u ovom slučaju su tri osobe umrle pa se postavlja pitanje je li javnost trebala biti ranije obaviještena.

“Ono što ja znam, kad sam se raspitala, čula sam da je to nešto što se događa, ne bih rekla relativno redovito, ali događa se i većina je mojih kolega imala to iskustvo da se u njihovoj bolnici u nekom trenutku u uzorcima našla legionela ili da je neki pacijent obolio od legionele i da se to saniralo. U tom smislu ne treba se davati svaki put priopćenje za javnost”, kazala je Kekin pa dodala:

“Ali, ljudi su ovdje umrli. To je bilo početkom travnja, zadnja osoba je umrla 31. svibnja, tako su nam rekli, a mi slušamo da se sad pušta jako vruća voda kroz cijevi. Sad smo već u lipnju, ostaje pitanje što se zbivalo u međuvremenu i je li neka od tih smrti bila sprječiva.”

“Izrazito bešćutna fraza”

Zastupnica je upozorila na još jednu spornu stvar u komunikaciji. “Još bih upozorila na nešto što smo slušali još u pandemiji, a meni je to paralo uši, sad se to opet ponovilo. Stalno se ponavlja da su to bili teški pacijenti. Pa nisu oni zato bili osuđeni na smrt niti je primjereno da oni umru od korone ili legionele ako je to bilo moguće spriječiti. Mislim da je to jedna izrazito bešćutna fraza koja se ponavlja i da se uopće ne razmišlja na koji način to čuju neke bliske osobe tih ljudi koji su tamo ležali.”

Ministar zdravstva Vili Beroš najprije je bio razočaran jer ga ravnatelj bolnice Ante Ćorušić nije obavijestio o ovom slučaju.

“Tu se prije svega radi o odnosu dva člana HDZ-a, a manje se radi o odnosu ministra i ravnatelja jedne bolnice. Ja u to ne bih ulazila. Način na koji su oni nosili tu priču, jedan dan se ministar ljuti, a drugi dan drži s njim konferenciju, a onda na pitanje je li odabran ravnatelj, kaže ‘Ante, je l’ to riješeno’, to je krajnje neprimjereno”, tvrdi Kekin.

Izbor Ćorušića

Ćorušić je ponovno izabran na mjesto ravnatelja bolnice, a Kekin je komentirala je li on najbolja osoba za tu poziciju.

“U kolovozu prošle godine statut ustanove KBC Zagreb je mijenjan na način da su promijenjene dvije točke koje su bile ključne da bi Ante Ćorušić mogao ponovno biti izabran. Jedna točka je da se ukida uvjet da ravnatelj bolnice mora biti istodobno i nastavnik na medicinskom fakultetu jer je Ante Ćorušić u međuvremenu po sili zakona otišao u mirovinu s medicinskog fakulteta”, kazala je pa nastavila:

“Druga, još spornija točka, je ta da se ukida uvjeta da ne smije imati disciplinsku mjeru izrečenu od Hrvatske liječničke komore koju Ante Ćorušić ima jer je na javnoj televiziji u jednoj emisiji pod punim imenom i prezimenom govorio o svojoj pacijentici s detaljnim izlaganjem njezinog zdravstvenog stanja i dijagnoze i to o ženi kojoj je morala biti isplaćena odšteta radi njegove pogreške kad joj je zabunom izvadio krivi jajnik.”

Dodaje da to nije njegova jedina afera pa podsjetila na slučaj kada je Ćorušić ostavio gazu pri jednoj operaciji, ali i na situaciju kad je pijan pucao u zrak.

“Takva osoba već godinama vodi KBC Zagreb, bira se na ovaj način da se mijenja statut. Pitam Vas, kakva je to poruka javnosti i kakva je to poruka zdravstvenim radnicima u toj ustanovi, mladim liječnicima?”, pita se Kekin.

