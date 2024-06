Rakar o legioneli na Rebru: To što ministar Beroš nešto ne zna nije veliko iznenađenje

Podijeli :

Informatički stručnjak Marko Rakar komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem pojavu legionarske bolesti u najvećoj hrvatskoj bolnici. U KBC-u Rebro umrlo je troje pacijenata, a kada je vijest objavljena u medijima, iz bolnice su poručili da nisu htjeli - dizati paniku.

Legionela u KBC-u

Rakar kaže kako je sektor zdravstva nefunkcionalan sam po sebi.

“To što ministar Beroš nešto ne zna, nije neko veliko iznenađenje. Ova informacija je bila skrivena od javnosti jer smo imali dvoje izbore. Nije se dopustilo da informacija izađe jer bi mogla štetiti percipiranom ugledu HDZ-a ili nekom od kandidata”, govori Rakar, dodajući da “naravno da je ministar znao” i objašnjavajući da se legionela može pojaviti u bilo kojem većem objektu, ali je problematično to što se pojavila u zagrebačkom KBC-u koji je epicentar hrvatskog zdravstva.

“Nema stvarne isprike kako se to moglo dogoditi. U Hrvatskoj imamo milijun i 200 tisuća stambenih jedinica pa ljudi ne umiru od legionele, a odjednom imamo troje ljudi koji su umrli. Nema stvarne isprike, netko bi morao odgovarati za takvu situaciju”, kaže.

Tko je odgovoran?

“Netko je morao nešto reći pa su natjerali, prisilili, nagovorili te dvije liječnice. Od ostatka sustava ne treba očekivati neku suradnju. Legionela je zdravstveni problem, nitko ne propituje tu odgovornost. Iako ovo nije odgovornost liječnika, bolnica očito nije održavana, sustavi nisu čišćeni… To se opet svodi na upravljanje bolnicom, a znamo tko upravlja bolnicom pa smo opet na politici”, govori dodajući da su pozicije ravnatelja bolnica u Hrvatskoj politička pozicija. “Nema ravnatelja u hrvatskim bolnicama koji nisu izabrani po političkom ključu. Nitko ne zna zašto je tako, ali to je razlog zašto je zdravstvo takvo”, govori.

“Dok ne skupimo hrabrosti da se tim obračunamo jednom zavijek, neće se puno promijeniti i sva je šansa da će se ovakva situacija, s nekim drugim problemom, pojaviti i na drugim mjestima”, uvjeren je Rakar.

On kaže kako kod svakog velikog incidenta je potrebno napraviti temeljitu analizu uzroka koji su doveli do takvog ishoda i onda te rezultate podijeliti s javnošću, koliko god oni bili neugodni. “Moramo shvatiti što je zakazalo i dovelo do toga da je troje ljudi preminulo. Moramo izvući zaključke kako se to ne bi ponovilo nekom drugom. Situacija je tužna i tragična, ali iz nje se može nešto naučiti. Ako ne bude komunikacije, onda se neće ništa promijeniti i popraviti u sustavu, a sigurno je da se nešto mora mijenjati”, kaže.

Jadroković i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Rakar se osvrnuo i na slučaj predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića protiv kojeg je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet jer je na utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije poveo sina. Jandroković je sam podmirio troškove djetetovog boravka u Berlinu, ali sporno je putovanje Vladinim zrakoplovom. Rakar kaže kako ne vidi zapreku da u nekim situacijama, poput ove npr., član obitelji dužnosnika ide s njim na takav događaj. “Ne vidim problema u činjenici da je on putovao. Problem je to što njegovo dijete nije državni dužnosnik. Imao je ulaznicu i bio pozvan, ali to ne znači da je on tamo morao biti zbog interesa države, može biti da je bio netko zaslužniji. U tom smislu bi takve osobe morale snositi trošak svog putovanja, a to nije platiti taksu u hotelu. Pokušajte u privatnoj firmi prošvercati tako dijete ili ženu pa vidite što će vam poreznik reći”, kaže Rakar dodajući da se to u ovom slučaju – nije dogodilo.

“Let za jednu osobu u takvom avionu ne može koštati manje od 4, 5 tisuća eura. Dok Jandroković ne pokaže fakturu da mu je državna uprava za taj zrakoplov izdala fakturu za taj iznos… Ovo je samo manifestacija većeg problema. Mi imamo 2000 raznih dužnosnika koji imaju pristup javnim servisima, automobilima, opremi, telefonima, kreditnim karticama…”, govori Rakar navodeći primjere zlouporabe javnog novca. “Mi svi vidimo kako državni automobili u Zagrebu razvoze djecu po engleskom, bazenima i slično, to su stvari koje se ne mogu dogoditi… Mi moramo to ponašanje promijeniti. Dijete je smjelo ići, to nije upitno, ali je taj trošak trebalo platiti, po kriterijma koji imaju smisla, a na platiti boravišnu taksu”, kaže.

Placebo povjerenstvo

Za Povjerenstvo Rakar kaže kako je ono uglavnom “placebo”.

“Oni u najboljem slučaju mogu Jandrokovića kazniti s parsto eura, on će to platiti i … nikakva stvarna pouka ili poruka se neće dogoditi. Sve dok Povjerenstvo ne bude u stanju davati prave kazne, toliko velike da osoba koja ih prima i razumije koja je konsekvenca, stvari se neće promijeniti. Ovo je ekvivalent kazni od 15 eura za prebrzu vožnju. Te stvari se moraju promijentiti. Zakon je donji minimum normi koje smo svi zajedno odlučili poštivati. Naravno da Jandroković, on je jako inteligentan čovjek, zna da ovo nije trebao učiniti. Pitanje morala i etike je u ovom društvu zatrto do krajnjih granica. Nadam se da ćemo u nekom trenutku imati političare koji će to početi opet uvoditi u javni život. Briga za javno dobro ne postoji, to vidimo doslovce svaki dan”, zaključuje Rakar.

