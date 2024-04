Stožer HDZ-a: Stranka prema novim izlaznim anketama dobiva 59 mandata, HDZ-ovci uvjereni u pobjedu i treći mandat

Ivan Anušić našoj Nataši Božić otkrio je kako mu suradnja s DP-om nije nezamisliva.

"Sve to još uvijek nije dovoljno točno. Bit će izgleda nešto slabiji rezultat, teško ćemo dogurati do 66, ali nama je ovo zadovoljavajuće. Razgovarat će se s kim se razgovaralo i dosad", kaže Anušić.

Most jasno poručuje kako s HDZ-om neće. "Most je to jasno komunicirao, ali i mi smo to komunicirali da mi s njima nećemo. Kad govorimo o DP-u, nisam čuo njihove izjave. Oni će odlučiti pod kojima uvjetima žele s nama u koaliciju, ti razgovori će se voditi na razini dva predsjednika stranke. To je sve što mogu reći", kaže.

Anušić kaže kako nema ništa protiv suradnje s DP-om. "Hoće li to tako biti ili neće, viddjet ćemo što će biti kad se prebroje mandati i kad se složi 76 ruku", kaže.

Ako DP bude zahtjevao da u Vladi ne bude SDSS? "Stvar pregovora."

Što se tiče Milanovića, Anušić kaže kako je na nekorektan način pokušao složiti vladu, a uspio je razbucati SDP i osigurati da Peđa Grbin nikada ne bude premijer. "U 12. mjesecu dolazimo po Zorana Milanovića", kaže.