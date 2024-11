Jadranka Kosor o Berošu: Nisam se mogla sjetiti neke europske vlade koja bi iznjedrila takvog ministra

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor bila je gošća Pregleda dana kod našeg Ilije Jandrića s kojim je razgovarala o Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i političkim aktualnostima.

Jadranka Kosor prisjetila se prve vukovarske Kolone sjećanja: “To je još uvijek bilo vrijeme kada nije bilo osobito sigurno. Bila nas je nekolicina, skupina branitelja i Vukovaraca, bila je Vesna Škare Ožbolt, Fred Matić koji je tada bio iz Glavnog stožera, bila sam ja kao potpredsjednica Hrvatskog sabora. Mi smo i govorili, ima i snimka, sve bih danas isto ponovila jer sam govorila što je Vukovaru učinjeno, genocid, urbicid, kulturocid. Prilika je da se podsjetimo da su Vukovarci bili raseljeni u progonstvu na 570 mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu.”

“Javljali su mi se Vukovarci iz Njemačke, diljem Europe, hotela, odmarališta, pa i sportskih dvorana iz Hrvatske. Vukovar je grad koji, bez ikakve patetike, mora zauzeti posebno mjesto i u srcu i u memoriji svakoga od nas. Mene fascinira broj mladih ljudi koji dolaze u Vukovar koji se nisu ni rodili kada se Vukovar branio i kada je Vukovar pao”, dodala je bivša premijerka.

Kosor je komentirala i pitanje nestalih u Domovinskom ratu i kako bi se Hrvatska trebala postaviti: “I danas su mnogi političari u Vukovaru spominjali pitanje nestalih i kako to treba riješiti, kako treba pozvati Srbiju. Budući da se radi o “par excellence” političkom pitanju, Vlada je u onom trenutku kada je Srbija otvarala poglavlje 23 trebala uložiti veto i reći ne. Ja bih uvjetovala, kao članica EU-a, otvaranje Arhiva Jugoslavenske armije jer tamo je većina odgovora na pitanje gdje su nestali.”

Bivša premijerka dodala je da sve to povlači i kaznenu odgovornost: “Zato Vučić to ne želi otvoriti, zato se Vučić nama ruga i usred Hrvatske u Zagrebu nam se 2018. narugao i rekao da je donio tri protokola koja rješavaju pitanje nestalih, a nije donio ništa jer su to bili riješeni slučajevi.”

Kosor se osvrnula i na kažnjavanje zločina: “Politički stav vodstva države u takvim pitanjima je jako važan. Imali smo prosvjede u Vukovaru kada je Ivan Penava bio samo vlast u Vukovaru pa smo imali pitanje da se ratni zločinci ne procesuiraju jer se to odnosi i na Vukovar. Danas više Ivan Penava tako na govori jer je vlast na državnoj razini i puno toga se promijenilo”

“Današnja Kolona je bila primjer za jednu duboku političku analizu jer sam se sjetila onih plakata koje su DP-ovci postavljali na ulazu u Vukovar prije parlamentarnih izbora. Na te plakate su stavljali fotografije Andreja Plenkovića, Pupovca i Stanimirovića i napisali da je za njih Vukovar 18.11 oslobođen, a danas to nitko ne spominje”, dodala je Kosor.

Bivša premijerka komentirala je uhićenje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša: “Šokirana sam i zgrožena, vidjet ćemo što će se rasplesti, a spominje se i zločinačko udruženje, zamislite da je neki član Vlade sudionik udruženja te vrste. Pokušavam se sjetiti neke europske vlade koja bi iznjedrila takvog ministra i s tako teškim kvalifikacijama, nisam se mogla sjetiti.”

“Ove kvalifikacije su toliko strašne i ogroman teret za Vladu i za stranku, koaliciju da se nastoji što prije to skinuti s dnevnog reda”, dodala je Kosor.

Komentirala je i sukob nadležnosti između EPPO-a i DORH-a: “EPPO je do sada otvorio procese i istrage, nove vizure pravosudne na kriminalne radnje koje vjerojatno ne bi bile otvorene da nije tog EPPO-a.”

“Dobro je što postoji Laura Kövesi, ako bi netko htio s njom manipulirati to se neće moći lako dogoditi i ona tu bitku neće lako predati”, dodala je Kosor.

Bivša premijerka osvrnula se i na predsjedničke kandidate u Vukovaru: “Predsjednik Zoran Milanović je napravio dobru odluku što je otišao u Škabrnju jer da je otišao u Vukovar onda bi se napetosti mogle rezati nožem. Preporučila sam da predsjednički kandidati ne dolaze u Vukovar, neki nisu odoljeli, ali većina se suzdržala političkih izjava i političkog koketiranja s medijima, Dragan Primorac nažalost nije.”

Komentirala je i datum predsjedničkih izbora: “Samo jedan čovjek zna i samo jedan čovjek će o tome odlučiti, a to je predsjednik Vlade.”

