Škare Ožbolt: Kad sam doznala da je pao Vukovar nebo mi je palo na glavu

Podijeli :

N1

Bivša ministrica pravosuđa, Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Studiju uživo kod našeg Igora Bobića. Prisjetila se trenutka pada Vukovara kojeg je dočekala kao savjetnica Franje Tuđmana.

“Meni je nebo palo na glavu”

“18. listopada je prestao svaki organizirani otpor”, započinje Vesna Škare Ožbolt koja je tada bila savjetnica za odnose s javnošću predsjednika Franje Tuđmana.

“Predsjednik je praktički to čuo na vijestima u tri sata. Meni je nebo palo na glavu. Toliko se razljutio na mene što je netko iz Ministarstva informiranja to objavio. Prvi je to objavio Reuters pozivajući se na srbijanske izvore”, prisjeća se.

Đorđe Balašević je jednu od svojih najtužnijih pjesama posvetio upravo Vukovaru Vukovarski branitelj Nenad Mirković: Čudesan je taj srpski zavjet šutnje

“Taj dan je sazvana sjednica Vlade i Vrhovnog državnog vijeća. Pristupalo se tada organiziranom izvlačenju iz vukovarskih bolnica, no nažalost većina ih je završila u srbijanskim logorima”, govori bivša ministrica.

Kako je predsjednik Tuđman reagirao na vijest da su tisuće Vukovaraca završile u logorima?

“Jako je reagirao. O tome smo obavijestili međunarodnu zajednicu. Uopće se nisu znali razmjeri zločina počinjenih tada. Cijeli grad je bio kompletno razrušen, ljudi poubijani, ranjenici odvedeni na Ovčaru. Ništa od toga se nije znalo. Kada je pritisak međunarodne javnosti stavio Vukovar i JNA u fokus, tada su se stvari počele vrtoglavo mijenjati”, govori Škare-Ožbolt.

Uzdrmana čitava Europa

“Tada je Martin Bell pustio snimke koje su praktički uzdrmale cijelu Europu; srpske paravojne postrojbe koje na ulazu u Vukovaru pjevaju pjesme o klanju Hrvata. To je toliko šokiralo međunarodnu javnost da je tek tada proradila naknadna svijest o tome što se dogodilo u Vukovaru. Potom i u Škabrnji gdje se dogodila ista stvar. Teško je govoriti o veličini žrtava, ali jednake su”, govori ona.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Tomislav Zadro: “Svi branitelji koji su bili u Vukovaru su za mene Blago” Dan sjećanja na žrtvu Vukovara: Više od 350 branitelja i civila na popisu zatočenih i nestalih

#related-news_3