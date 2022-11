Fale nam deseci obiteljskih liječnika: “Podhitno raspisati specijalizacije”

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Liječnica Jadranka Šoić Karuza, članica Izvršnog odbora KoHOM-a s našom Mašenkom Vukadinović razgovarala je o zdravstvenoj reformi koju je ovoga tjedna predstavio resorni ministar Vili Beroš. Ministar je odustao od najavljivanog dijela reforme pa godina dana u obiteljskoj zdravstvenoj zaštiti neće biti obveza mladih liječnika.

Šoić Karuza kaže kako je bila na strani mladih liječnika. “Svakome je jasno da ih se na taj način htjelo iskoristiti da krpaju rupe. To bi bio rad pod nazdorom samo na papiru, a zapravo bi radili tamo gdje nema dovoljno liječnika”, objašnjava i dodaje da je promašeno razmišljati o tome da se na na takva mjesta postavljaju mladi liječnici bez iskustva. “Oni imaju puno teoretskog znanja, ali nedostaje im iskustva. Treba im pomoći da na kvalitetan način uđu u sustav, a ovo nije bilo kvalitetno rješenje”, kaže.

Obiteljska medicina je njen prvi odabir, kaže da je oduvijek htjela to raditi te da je izuzetno pogrešna poruka koju je ministar prošli tjedan poslao rekavši da će na rad u obiteljsku medicinu morati studenti s lošijim prosjekom, a oni bolji neće imati tu obvezu. “Time je jasno dao do znanja što misli o obiteljskoj medicini koja je u Hrvatskoj devastirana i napokon je to priznao. To je jedini zalog kvalitetnog zdravstvenog sustava. Pacijent mora biti u centru, ali iz svega što je on rekao, mi ne znamo kako on to planira napraviti. On ne nudi nikakave rješenja, ovo je reforma isključivo političke naravi i uopće se nije konzultirala struka”, kaže Šoić Karuza govoreći o novim smjernicama za zdravstvo koje je ministar predstavio prošloga tjedna.

Liječnici stalno upozoravaju na preopterećenost i na to da moraju raditi brdo administrativnog posla. Ministar je najavio zapošljavanje administratora. “Staviti u zakon o zdravstvenoj zaštiti da je obveza liječnika da pružaju hitnu pomoć. To je u Ustavu i našem obrazovanju, naravno da ću pružiti hitnu pomoć ako ona nekome treba. Ovo je pokušaj da se krpaju rupe u hitnoj pomoć liječnicima obiteljske medicine. Reforma nije napravljena na adekvatan način i preko naših se leđa krpaju rupe”, govori dodajući da se na ovaj način pokušalo i opravdati novac koji je Hrvatska dobila za sustav hitne pomoći.

“Kada nas se naziva općom praksom, što je pogrdan naziv za obiteljskog liječnika, kad u obiteljskoj medicini rade ljudi bez specijalizacije…”, govori i dodaje kako je potpuno jasno da se neće lako nadomjestiti nedostatak od 40 ili 50 liječnika obiteljske medicine. “Imat ćemo timove bez nositelja, ja imam 1500 pacijenata, u prva dva dana ovog tjedna sam imala 230 kontakata, to je nekvalitetan rad, otvoreno kažem. … Mi podhitno moramo raspisati specijalizacije, dati mladim ljudima opremljene ordinacije. Mi radimo u ordinacijama iz 80-ih godina, u neadekvatnim prostorima…”, navodi Šoić Karuza dodajući kako je njena ordinacija u katastrofalnom stanju unatoč tome što je obnovljena.

Pobornik je toga da se liječnike počne plaćati prema kvaliteti i ishodima, kaže i upozorava da je to problem domova zdravlja. “Radio ne radio, plaća je ista. Ne jedan ravnatelj domova zdravlja, nakon što je prestao biti ravnatelj, istog trenutka je tražio prelazak u privatnu praksu, to govori dovoljno i o kvaliteti i o tome što je ravnatelj napravio”, govori dodajući da i pacijenti trebaju ocjenjivati liječnike, ali da je pitanje što se tom mjerom misli postići.

