Liječnica: Zdravstvena reforma nas vraća u socijalistički model upravljanja

Podijeli:







Izvor: N1

Zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore te liječnica obiteljske medicine Vikica Krolo u N1 Studiju uživo komentirala je zdravstvenu reformu koju je predstavio ministar Vili Beroš i istaknula najveće manjkavosti.

Govoreći o sustavu specijalističkog usavršavanja Vikica Krolo ističe da se radi o zaostalom sustavu:

VEZANE VIJESTI Beroš: Tek diplomirani liječnici ipak neće u ordinacije obiteljske medicine Beroševa reforma: “Mladi liječnici će opet biti sami, učiti na svojim greškama”

“Jedan od prijedloga HLK-a je novi model specijalističkog usavršavanja koji bi bio informatiziran, bolje mentoriran uz e-knjižicu. Prijedlog je da to usavršavanje preuzme HLK, mi smo za to spremni. Jedan od prijedloga je da se ograniči broj mandata rukovoditelja na svim razinama na najviše dva mandata. Jako nas smeta novi trend kamo treba ići primarna zdravstvena zaštita i obiteljska medicina u njoj, a to je već urušeni dio zdravstvenog sustava koji se sad vraća u nekakve modele koji su bili prije 30 godina, socijalistički model upravljanja da se svi liječnici vraćaju u domove zdravlja. To smatramo neprimjerenim ovim vremenima za mlade liječnike i moram reći da imam osjećaj da će u podne ministar ostati čvrsto pri svom stajalištu.

Pozivam Plenkovića da se i on uključi u ovu reformu jer bez obzira na sve primjedbe komora i strukovnih udruga koje su se protivile ovom ponovnom vraćaju u socijalizam u domove zdravlja, izgleda da će taj put u primarnoj zdravstvenoj zaštititi ministar i dalje otežavati mladim liječnicima. Mislim da je ovo korak unazad.”

Govoreći o prijedlogu Hrvatske liječničke komore Krolo je objasnila da njihov prijedlog već godinama čami u ladici:

“Još 2016. smo predložili plan specijalizacije koja stoji u ladicama Ministarstva. I mladi kolege su nezadovoljni načinom kako specijaliziraju i ništa se svih ovih godina nije dogodilo. Gubimo mlade kolege. Dio njih odlazi u bolnice zadovoljan s kakvim takvim boljim radom, ali u ovih pet-šest godina nismo raspisivali i ne možemo privući mlade na specijalizaciju za primarnu zdravstvenu zaštitu. Mi smo u Europi prvi po smrtnosti o covida, karcinoma, kardiovaskularnih bolesti što je šteta jer mislim da imamo dobar zdravstveni kadar, ali se njime dobro ne upravljamo. Cijeli zdravstveni sustav je urušen jer je urušena primarna zdravstvena zaštita, liječnika je sve manje, a nema ni specijalizacija. Sad se nešto raspisuje, ali opet za neatraktivna mjesta u domovima zdravlja. Mladim liječnicima se otežava rad.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.