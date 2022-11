Jak vjetar, kiša i snijeg u cijeloj zemlji. Od utorka novo pogoršanje vremena

Podijeli:







Izvor: Snijeg na Sljemenu - Whats UP Cams/Screenshot

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad Sredozemljem je područje niskog tlaka u kojem dolazi do razvoja plitkih ciklona koje se premještaju prema istoku. Ciklona sa središtem nad Jadranom sporo se premješta po osi Jadranskog mora prema jugoistoku. Na prednjoj strani ciklone puše jako jugo, a na stražnjoj jaka bura.

Danas će vrijeme biti oblačno i vjetrovito. U unutrašnjosti će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivaća na tlu. Na sjevernom Jadranu jaka u podvelebitskom primorju olujna bura. Na južnom Jadranu jako jugo će poslijepodne oslabjeti i skrenuti na sjeverozapadnjak. Obilne oborine uz grmljavinu prognoziramo na krajnjem jugu Jadrana.

Navečer i u noći na ponedjeljak postupan prestanak oborina, a u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu doći će do djelomičnog razvedravanja.

Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 0 do 6, u planinama oko -2 na Jadranu od 9 do 16 C.

Ponedjeljak djelomice sunčano uz jutarnji mraz i maglu u unutrašnjosti. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu oko 8. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti do 8C a na Jadranu oko 14 C.

U utorak I srijedu prognoziramo premještanje još jedne plitke ciklone nad našim krajevima tako da će se ponoviti slijed vremenskih prilika jugo pa bura. Kišu će pratiti manji porast temperature te će kratkotrajno zapuhati jako jugo koje će odmicanjem ciklone prema istoku preći u buru uz zahlađenje tako da će kišu u planinama zamijeniti

susnježica i snijeg. U četvrtak i petak djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i jutarnju maglu u unutrašnjosti.

